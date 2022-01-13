今天洛阳局地伴有短时强对流天气

今天：晴天转多云，下午到夜里有分布不均的阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，东南风3级左右，气温21℃到36℃。

“端午临中夏，时清日复长。”今天，我们迎来端午节，据报道，咸粽子的销量是甜粽子的4倍，您喜欢吃哪种口味的粽子呢？

端午假期，炎热不减。省气象台预计，端午假期第一天，我省中东部、北部最高气温在36℃到38℃，假期最后一天，我省淮河以北大部分地区最高气温在35℃到37℃。今晚到明天，全省大部分地区有阵雨、雷阵雨，雨量分布不均，我省南部、东部部分县市有中雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

市气象台根据气象资料分析，未来几天我市多晴好天气，气温较高；今天受高空低槽东移影响，有分布不均的阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气。具体预报如下。

今天：晴天转多云，下午到夜里有分布不均的阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，东南风3级左右，气温21℃到36℃。

明天：阵雨停止转多云，西北风3级左右，气温23℃到34℃。

5日(周日)：多云转晴天，气温23℃到36℃。

6日(周一)：晴天到多云，气温21℃到35℃。

7日(周二)：多云，气温20℃到29℃。

8日(周三)：多云，气温21℃到33℃。

9日(周四)：晴天间多云，气温20℃到30℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）