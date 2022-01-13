竹园夜拾竹叶包粽子，淡淡清香别有风味；追忆12岁时第一次吃粽子，流光碎影至今难忘；全家围坐学包粽子，配合默契其乐融融……看晚报的《百姓写手》，随着端午节临近，浓情“粽”意成为热点话题，勾起人们少年时代的记忆，让人们沉浸于亲情呵护的幸福时光里。

竹园夜拾竹叶包粽子，淡淡清香别有风味；追忆12岁时第一次吃粽子，流光碎影至今难忘；全家围坐学包粽子，配合默契其乐融融……看晚报的《百姓写手》，随着端午节临近，浓情“粽”意成为热点话题，勾起人们少年时代的记忆，让人们沉浸于亲情呵护的幸福时光里。

有人说，所有的节日，都是为了提醒我们爱与被爱。作为重要的传统节日，端午节在各地习俗不一，有的吃粽子、赛龙舟，有的系彩线、戴香囊，有的喝黄酒、挂艾草，令人感受到多姿多彩的民俗风情。不过，对咱普通老百姓来说，无论是何种端午节习俗，都离不开浓烈的亲情，就像那香甜的端午粽，包裹着清香，包裹着父母的爱，那是亲情的味道。

每逢佳节倍思亲。传统节日总是离不开吃，端午节里的亲情大餐，自然是亘古不变的主题之一。这个时候，吃啥并不重要了，关键是和谁吃。近些年，人们生活水平提高了，但是许多人或渐离家乡，或让忙碌占据了生活，早没了儿时的嬉笑打闹，与亲人的互动也少了，端午节那些曾经的美好，仿佛被封存在记忆深处。虽然每年端午也吃粽子，可无论怎么变着花样吃，总是吃不出过去那股香甜味。因此，一年一度的端午节，成为人们心灵休憩的时间驿站，关于亲情、关于生活方式、关于人生，都在节日氛围中有所触动与反思。

一个人无论走得有多远，亲情始终如影随形。也许为了生活，我们离家在外奔波，但请让孝心时刻在父母身边。不妨利用这个传统节日，与父母团聚，像小时候一样一起包粽子、吃顿饭，把酒叙旧，闲话家常，让亲情温暖回归。即便因疫情无法回家，也要通过视频互动，表达一种牵挂。亲情孝爱让端午粽香更醇厚，因为团团圆圆，才是端午真正的味道！（洛报融媒新闻观察员 洛谭）