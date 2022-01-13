昨日，全市“三夏”生产推进会召开，对扎实开展夏收、夏种、粮食收购、秸秆禁烧等工作进行再部署，确保夺取“三夏”生产全面胜利。

昨日，全市“三夏”生产推进会召开，对扎实开展夏收、夏种、粮食收购、秸秆禁烧等工作进行再部署，确保夺取“三夏”生产全面胜利。

最新“三夏”生产专报显示：目前，全市357.32万亩小麦已完成收获147.09万亩，占比超四成，6月10日前可实现大头落地；全市预计播种秋作物面积560.32万亩，其中秋粮播种面积要稳定在397万亩，目前已播种秋作物218.12万亩，占比39%，总体进展顺利。

会议强调，当前“三夏”生产已经进入“核心段”“关键期”。要抢收快打，引导农机有序流动，最大限度降低机收损失，力争颗粒归仓。要千方百计稳定秋粮面积，在确保应种尽种、只增不减的基础上，同步完成5万亩大豆、玉米带状复合种植任务。要采取积极有效措施，做好抗旱保秋，切实提高夏播质量。要加强收粮督查，积极推广“龙头加工企业+国有仓储企业+政策性金融机构”联合参与的“市场调控粮”收购模式，从严从重查处各类坑农害农违规违法行为，让售粮农民卖上“放心粮”。要强化禁烧督查，依法依规严管，对于发现火点的要坚决做到“三个不放过”。要统筹好疫情防控和“三夏”生产，畅通“三夏”农机和农资运输车辆“绿色通道”，对农机手和承运司机采取“即采即走即追”闭环管理，确保不误农时。

副市长韩治群出席会议并讲话。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 王勇）