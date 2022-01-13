推动文明创建与城市提质深度融合 不断提升群众获得感幸福感安全感

昨日，市委常委、宣传部部长王飞围绕“以文明城市创建为统领，推动城市提质发展”主题，为市委党校(洛阳行政学院)主体班学员授课。

昨日，市委常委、宣传部部长王飞围绕“以文明城市创建为统领，推动城市提质发展”主题，为市委党校(洛阳行政学院)主体班学员授课。

王飞在授课时指出，创建全国文明典范城市，是贯彻落实习近平总书记关于城市工作的重要论述、提升城市竞争力、践行以人民为中心发展思想的必然要求和重要举措，是市委市政府确定的重点工作之一，要进一步深化认识、统一思想、形成合力，推动创建工作取得扎实成效。要准确把握文明城市创建的内涵和要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，聚焦培育和弘扬社会主义核心价值观这一重点，坚持创建为民、硬件软件两手抓，推动文明创建与城市提质深度融合，着力打造全国文明典范城市。要聚焦精神文明建设，突出思想政治引领，推动文化、养老、体育等公共服务进社区，扎实推进“一中心、一公园”和志愿组织、自治组织、自乐组织建设，常态化开展社区文明创建，不断提升群众获得感幸福感安全感。要推进城乡文明融合发展，深入开展农村人居环境整治，推动乡村移风易俗，加强乡村文化建设，通过城市创建带动乡村整体提升。要加强领导，深入研究文明创建工作，树牢务实作风，通过创建工作着力解决群众所需所急所盼，真正实现创建为民、创建惠民。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）