洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国务院安委会第六督导检查组向我市反馈检查情况 余兵、徐衣显出席
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.03 08:42

　　6月1日，国务院安委会2021年度安全生产和消防工作第六督导检查组在我市召开反馈会。督导检查组组长、国家能源局副局长余兵反馈督导检查情况。市长徐衣显出席反馈会并发言。

　　按照国务院安委会统一部署，2022年5月27日至6月1日，第六督导检查组对我市2021年度安全生产和消防工作进行了现场督导检查。余兵在反馈督导检查情况时指出，洛阳市委市政府高度重视安全生产和消防工作，能够把习近平总书记关于安全生产和消防工作的重要论述纳入各级党员干部学习和培训工作中，正确引导党员干部树牢安全发展理念，各项制度措施不断完善，专项整治取得扎实成效，应急救援能力不断提升。同时，在安全监督执法质量、安全风险防范化解、安全生产和消防安全基础能力等方面还需进一步加强。

　　徐衣显在发言时表示，近年来，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防工作的重要论述，把人民至上、生命至上作为抓好安全生产和消防工作的科学指引和根本遵循，高效统筹经济发展、疫情防控和安全生产工作，严格落实安全生产责任制，扎实推进专项整治，全力保障人民群众生命财产安全，各项工作取得扎实成效。督导检查组反馈的情况，深刻指出了我市在安全生产和消防工作中存在的问题和不足，切中要害、精准深刻，洛阳市将以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，全力做好整改工作。他强调，一要学深悟透、提高站位。把人民至上、生命至上的理念融入安全生产各领域、全过程，把国务院安委会“十五条”、河南省“五十条”硬举措落细落实落到位，有效防范化解各类安全生产风险隐患，不断提高本质安全水平。二要立行立改、彻查彻改。突出问题导向，对督导检查组反馈的问题照单全收，列出清单、逐一整改，举一反三、标本兼治，实现常态长效。三要压紧链条、严密闭环。层层压实属地党政领导责任、部门监管责任、企事业单位主体责任，夯实基层基础，全面查险除患，推动安全生产源头治本，以实际成效为党的二十大胜利召开创造安全稳定环境。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交运集团公布全市最新客运班线运...
  • 洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定...
  • 洛阳发放第一期餐饮住宿消费券 6月15...
  • 7日至8日，洛阳市区所有公园开启“静...
  • 即领即用！洛阳市涧西区将发放2000万...
  • 赛龙舟过端午【视频+高清图】
  • 市委召开民营企业座谈会
  • 2022第三届洛阳乡村文化旅游节（季）开幕
  • 惠企再发力！82家洛阳企业进入工业“...
  • 全国首创！洛阳理工学院举办VR云上双选会
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    小翠出浴

    洛阳博物馆的早晨

    风吹麦浪

    香味浓郁的茉莉花
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605