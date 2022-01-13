国务院安委会第六督导检查组向我市反馈检查情况 余兵、徐衣显出席

6月1日，国务院安委会2021年度安全生产和消防工作第六督导检查组在我市召开反馈会。督导检查组组长、国家能源局副局长余兵反馈督导检查情况。市长徐衣显出席反馈会并发言。

6月1日，国务院安委会2021年度安全生产和消防工作第六督导检查组在我市召开反馈会。督导检查组组长、国家能源局副局长余兵反馈督导检查情况。市长徐衣显出席反馈会并发言。

按照国务院安委会统一部署，2022年5月27日至6月1日，第六督导检查组对我市2021年度安全生产和消防工作进行了现场督导检查。余兵在反馈督导检查情况时指出，洛阳市委市政府高度重视安全生产和消防工作，能够把习近平总书记关于安全生产和消防工作的重要论述纳入各级党员干部学习和培训工作中，正确引导党员干部树牢安全发展理念，各项制度措施不断完善，专项整治取得扎实成效，应急救援能力不断提升。同时，在安全监督执法质量、安全风险防范化解、安全生产和消防安全基础能力等方面还需进一步加强。

徐衣显在发言时表示，近年来，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防工作的重要论述，把人民至上、生命至上作为抓好安全生产和消防工作的科学指引和根本遵循，高效统筹经济发展、疫情防控和安全生产工作，严格落实安全生产责任制，扎实推进专项整治，全力保障人民群众生命财产安全，各项工作取得扎实成效。督导检查组反馈的情况，深刻指出了我市在安全生产和消防工作中存在的问题和不足，切中要害、精准深刻，洛阳市将以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，全力做好整改工作。他强调，一要学深悟透、提高站位。把人民至上、生命至上的理念融入安全生产各领域、全过程，把国务院安委会“十五条”、河南省“五十条”硬举措落细落实落到位，有效防范化解各类安全生产风险隐患，不断提高本质安全水平。二要立行立改、彻查彻改。突出问题导向，对督导检查组反馈的问题照单全收，列出清单、逐一整改，举一反三、标本兼治，实现常态长效。三要压紧链条、严密闭环。层层压实属地党政领导责任、部门监管责任、企事业单位主体责任，夯实基层基础，全面查险除患，推动安全生产源头治本，以实际成效为党的二十大胜利召开创造安全稳定环境。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）