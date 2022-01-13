惠企再发力！82家洛阳企业进入工业“四保”省级白名单

2日，记者从洛阳市工信局获悉，按照开放申报、企业自愿、申请即入、报备即准的原则，省工信厅近日核定发布首批工业行业“四保”企业省级白名单，其中包含82家洛阳企业。

2日，记者从洛阳市工信局获悉，按照开放申报、企业自愿、申请即入、报备即准的原则，省工信厅近日核定发布首批工业行业“四保”企业省级白名单，其中包含82家洛阳企业。

保企业生产经营、保物流畅通、保政策助力、保防疫安全是稳定经济大盘的必要措施。“四保”白名单中的企业(项目)是政府为确保经济平稳运行出台惠企政策的重点支持对象，是当前和今后一个时期洛阳高效统筹疫情防控和经济社会发展的核心抓手。

此次入选的洛阳企业共82家，囊括了制造业单项冠军、“专精特新”“小巨人”“隐形冠军”等大中小企业代表、涵盖了装备制造、新材料、生物医药、电子信息、食品制造、节能环保、高端石化、新能源、家具制造、信息传输软件和信息技术服务等重点产业领域。入选“四保”白名单的企业，可享受保障正常生产、使用高速下口专用绿色通道、优先保障用电需求和采购供应、优先申请相关项目等政策福利。

在我省注册、生产经营状态正常、诚信度好的工业企业、达到环保排放标准和安全生产标准，能够执行相关疫情防控工作要求，可自愿申请纳入工业企业“白名单”。其中，符合满足上年度营收10亿元(含)以上、获评工信部专精特新“小巨人”企业、年出口额超过2亿元等其中一项条件的，可自愿申请纳入省级工业企业“四保”白名单。

下一步，洛阳将加快建立完善省市县三级白名单企业库，力争对规模以上工业企业实现全覆盖，同时积极建立健全以白名单企业(项目)为中心的经济运行保障体系，严格落实保生产经营、保物流畅通、保政策助力、保防疫安全“四保”措施，积极推动资源向白名单汇聚、要素向白名单集中、政策向白名单倾斜，确保疫情防控应急状态下企业不停产、项目不停工、商贸不停业、物流不停运，维护全市经济社会平稳发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王星星)