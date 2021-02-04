洛阳警方发布重要提醒：近期发生多起冒充亲属对老年人实施的诈骗

近期，洛阳市发生多起冒充亲属对老年人实施诈骗的警情。洛阳市反诈中心提醒：老人如接到亲人急需用钱的电话，务必当面或通过原有联系方式与家人、子女核实确认，以免上当受骗。

近期，洛阳市发生多起冒充亲属对老年人实施诈骗的警情。洛阳市反诈中心提醒：老人如接到亲人急需用钱的电话，务必当面或通过原有联系方式与家人、子女核实确认，以免上当受骗。

市民张先生家中装了一部座机电话。近日，他在家中突然接到一个电话，对方直接喊他姥爷。由于张先生上了年纪，听力不好，没有仔细辨别，误认为对方就是其外孙。

通话中，对方称马上要过节了，要携家带口来看望张先生。

第二天早上8点多，张先生家座机再次响起，对方称出了意外不能按原计划来看他了，谎称与他人发生冲突将别人打伤、需要与对方私了为由，让张先生给他转账6万元。对方在电话中还再三叮嘱张先生，不让张先生将此事告诉他的父母，以免父母担心。随后，对方给张先生说了一个银行卡号。

听到这些，担心外孙的张老先生匆匆赶到银行，向对方提供的银行卡上转了6万元。

不料，张先生转完钱刚回到家，再次接到对方的电话，称钱已经收到了，但跟对方没有谈好，还需要14万元钱。

此事，张先生隐约觉得不对，就和外孙进行了微信视频，外孙称并没有与人发生冲突，也没有给他打电话要钱，他这才发现自己被骗。