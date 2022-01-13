端午佳节情意浓 消费助农暖人心 洛阳科技职业学院开展消费帮扶助力确山县产业振兴

在端午佳节来临之际，洛阳科技职业学院积极对接河南驻马店确山县，采购近30万元农产品为全校教职工发放节日福利，以实际行动“消费帮扶，爱心助农”，助力乡村振兴。

以购代捐、以买代帮，切实做好“消费帮扶”工作不仅是巩固脱贫成果的重要举措，更是支撑乡村产业振兴的有效方式。在端午佳节来临之际，洛阳科技职业学院积极对接河南驻马店确山县，采购近30万元农产品为全校教职工发放节日福利，以实际行动“消费帮扶，爱心助农”，助力乡村振兴。

6月2日，一辆满载牛肉、粽子的车辆从河南驻马店确山县驶入洛阳科技职业学院，这些产品将作为端午节福利发放给全校教职员工。发放现场，气氛活跃，教职工们收到这份学校准备的分量十足，诚意满满的端午节福利，各个笑逐颜开。

近年来，洛阳科技职业学院始终把开展好助农帮扶工作作为一项重要的政治任务，先后与洛阳滋涧江沟村、洛阳伊川县陡沟村、洛阳新安县北冶镇、驻马店确山县等地建立联系，通过开展驻村结对、爱心捐赠、消费帮扶、电商助农等多种形式，主动承担社会责任，促进当地群众增收致富，受到当地村干部和村民们的交口称赞。

洛阳科技职业学院校党委副书记、校长刘丽彬表示，通过“消费帮扶，爱心助农”，既提升了学校教职工的幸福感和满足感，也切实响应了国家号召，助力乡村振兴，为驻马店确山县的优质农产品拓宽销售渠道，一举多得。

下一步，洛阳科技职业学院将结合学校自身特点，充分发挥职业教育扶贫的积极作用，创新工作思路，在智力帮扶、科技帮扶、培训帮扶、人才帮扶、产销帮扶等方面开创出新举措，做出新成效！