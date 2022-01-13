洛阳市纪委通报五起违反中央八项规定精神典型问题

2022年端午节临近。6月2日，洛阳市纪委通报了五起违反中央八项规定精神典型问题。

2022年端午节临近。6月2日，洛阳市纪委通报了五起违反中央八项规定精神典型问题。

1.新安县产业集聚区管委会原副主任刘保卫违规收受礼金、购物卡问题

2016年至2020年年节期间，刘保卫收受下属工作人员和辖区企业负责人所送的2.2万元礼金、价值0.9万元购物卡。刘保卫还存在其他严重违纪违法问题。2021年2月27日，刘保卫被开除党籍、开除公职。2021年6月10日，刘保卫因犯受贿罪被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金25万元。

2.洛阳市公安局交通警察支队高新交巡大队原大队长袁卫华违规收受储值卡、礼品问题

2020年8月、9月，袁卫华收受某交通设施项目承建商两张5000元中石化储值卡；2020年12月，又收受该项目承建商华为手机一部，价值7998元；2021年5月，再次收受其华为智能手表一块，价值1200元。袁卫华还存在其他严重违纪违法问题。2021年11月14日，袁卫华被开除党籍、开除公职。2021年12月30日，袁卫华因犯受贿罪、贪污罪被判处有期徒刑三年二个月，并处罚金30万元。

3.洛龙区科技园街道办事处社会事务办公室副主任刘会都违规收受礼品问题

2022年1月28日下午，刘会都在洛龙区宜人路附近收受管理服务对象所送的蔬菜、干果、苹果、橘子、大米、食用油各一件，共计价值480元。2022年3月15日，刘会都受到党内警告处分，违纪违法所得予以收缴。

4.栾川县庙子镇中心小学原校长董良勉违规吃喝问题

2020年10月，董良勉为招待外地朋友，安排下属工作人员购买海之蓝酒一箱、玉溪烟一条，共计价值1158元，后变通采购清单入账公款报销。董良勉还存在其他违纪违法问题。2022年4月28日，董良勉受到党内严重警告处分，违纪违法所得予以收缴。

5.汝阳县殡仪馆司机班班长李志刚私车公养等问题

2021年8月至2022年2月，汝阳县殡仪馆司机班班长李志刚(非中共党员)在管理使用殡仪专用车辆公务加油卡期间，违规用该加油卡为个人车辆加油11次，共计2716.98元。李志刚还存在重复报销差旅费问题。2022年3月22日，李志刚受到政务警告处分，违纪违法所得予以收缴。

通报指出，全市广大党员干部要以案为鉴、防微杜渐，对由风及腐保持高度警觉，牢记清廉是福、贪欲是祸，蜕化变质往往始于吃喝玩乐，时刻慎防被腐蚀“围猎”，知敬畏、存戒惧、守底线，自觉遵守中央八项规定及其实施细则精神。全市各级党组织要切实扛起抓作风抓纪律的政治责任，深刻认识不正之风和腐败问题互为表里、同根同源的危害，坚持党性党风党纪一起抓，正风反腐一体抓，通过谈心谈话、警示教育、廉洁家访等方式，加强教育、管理和监督，严格家教家风，弘扬新风正气，引导广大党员干部保持为民务实清廉的政治本色，不断筑牢拒腐防变的“防火墙”。

通报强调，全市各级纪检监察机关要坚持“严”的主基调不动摇，通过依规依纪依法看账单查数据、看监控查行为、看管理查漏洞等监督检查方式，持续开展违规吃喝、违规收送礼品礼金“两违规”问题专项整治，对“四风”突出问题严肃纠治、精准施治，深挖彻查带有腐化蜕变特征的违规吃喝、违规收送礼品礼金等顽疾，对不收敛不收手、情节恶劣的从严处置，警醒督促党员干部把精力用在促进经济社会发展上，以优良作风展现新担当、新作为。端午节将至，全市各级纪检监察机关要加强统筹谋划，毫不放松抓好疫情防控和中央八项规定精神的监督检查，及时发现和查处疫情防控工作中的不担当、不作为问题；监督推动有关职能部门认真贯彻落实习近平总书记对安全生产工作的重要指示精神，防范化解安全风险隐患，不断筑牢疫情防控和安全生产防线，确保廉洁、健康、安全过节。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 黄先锋)