洛阳交运集团公布全市最新客运班线运营情况

2日，洛阳交运集团公布目前全市最新客运班线运营情况，方便市民端午出行参考。
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市区
●洛阳汽车站
省内班线：白河、车村、府店、龙潭峡、栾川、洛宁、木札岭、秋扒、汝阳、杨坡、安阳、长垣、郸城、道口、登封、固始、光山、淮滨、济源(城际公交)、郏县、焦作、开封、灵宝、卢氏、鲁山、漯河、孟州(城际公交)、内乡、南阳、南召、平顶山、平舆、濮阳、沁阳、汝州、三门峡、商城、商丘、上蔡、社旗、沈丘、渑池(城际公交)、唐河、通许、桐柏、温县、舞钢、西峡、夏邑、襄县、项城、新蔡、新密、新县、新乡、新郑、信阳、许昌、鄢陵、叶县、永城、禹州、原阳、柘城、正阳、郑州北站、郑州中心站、周口、驻马店等。
省外班线：临泉、临沂、潍坊、乌海、武汉、襄樊、淄博等。
咨询服务电话：0379-63233186
●龙门客运中心站
栾川、嵩县、汝阳、汝州、济源、秋扒、白土、沁阳、潭头、登封(定制客运)、淄博、泌阳、狮子庙、博爱等。
咨询服务电话：0379-60235849
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