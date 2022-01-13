即领即用！洛阳市涧西区将发放2000万元消费券

2日，记者从洛阳市涧西区获悉，该区3日起开展“风起洛阳 嗨购涧西”的促消费活动，首轮2000万元消费券将分别于3日10时、20日10时发放。

2日，记者从洛阳市涧西区获悉，该区3日起开展“风起洛阳 嗨购涧西”的促消费活动，首轮2000万元消费券将分别于3日10时、20日10时发放。 2日，记者从洛阳市涧西区获悉，该区3日起开展“风起洛阳 嗨购涧西”促消费活动，首轮2000万元消费券将分别于3日10时、20日10时发放。 据了解，消费券面向所有在洛人员(含外地在洛人员)，需在有效期内使用，过期自动作废。3日10时发放1000万元消费券，有效期截至17日24时；20日10时再次发放1000万元消费券，有效期截至7月4日24时。市民可在微信内关注“涧西融媒”公众号、“洛阳广州市场步行街”公众号，在菜单栏点击“涧西消费券”小程序直接注册领取。 活动期间，每位参加者仅能使用一个微信号参与本次活动。消费者可根据自身需求进行抢券，包括商圈类、超市类、家电类、住宿类通用券，其中，商圈类和超市类通用券都只能选择一种面值。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 韩悦)