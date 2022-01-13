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聚焦城市“西引力” 2022洛阳板块成长计划升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.02 18:44

　　4月，迎着楼市“小阳春”，“青春洛阳 城势而上”2022洛阳板块成长计划主题活动正式启动，第一站——洛北板块作为地产行业关注焦点率先登场，以总曝光量370.2万人次的成绩获得业界、消费者的广泛关注与好评。

　　6月，“城芯”安居看涧西。作为同样颇受关注的置业热土，活动第二站——涧西板块乘势而行，将通过线上、线下多种方式，以更多角度呈现区域的实力、楼市的潜力、城市的活力，引发社会情感共鸣，赋能洛阳地产行业发展。

　　视觉先行，KOL打卡涧西“文化地标”

　　中国一拖、牡丹广场、龙鳞路牛肉汤……每个洛阳人心中，总少不了专属于涧西的美好回忆。“青春洛阳 城势而上”2022洛阳板块成长计划主题活动——涧西篇聚力情怀共振，关注引领涧西板块发展的新动能，反映涧西板块新生活的青春之势，将为洛阳建设青年友好型城市再添新生力量。

　　以创新为核心，活动将以涧西“文化地标”为轴，推出“城市精粹 以西为贵”系列短视频及说唱音乐大片，邀请主播KOL、洛阳本土知名乐队出镜，从青春视角切入，创意展现新时代涧西的文化风貌，唤醒洛阳人脑海深处的“大厂记忆”，并以说唱等更新颖、更潮流的方式展示涧西重点楼盘及其区位特征，帮助消费者更直观地感受不同楼盘与自身需求的契合度。

　　强化互动，探寻洛阳城市记忆

　　为持续提升大家的参与感，本次活动新增“涧西过去与未来”价值论坛，邀请地产领域规划专家、学院学者、企业代表共话涧西昔日黄金岁月、板块现状与发展前景，网友可以观看论坛直播，发表观点、参与互动，感受涧西板块特色，探寻洛阳城市记忆。

　　您心目中的“涧西地标”是什么？是厚载历史的苏式建筑群，是“文艺范儿”十足的东方文创园，还是聚拢烟火的广州市场？本次活动将推出互动H5，邀请网友线上打卡“涧西地标”进行集卡，集卡完成即可到线下指定领取点兑换奖品。

　　此外，为进一步贯彻活动的便民、惠民属性，《涧西板块人居白皮书》和涧西专场购房消费券发放页面均在洛北板块的基础上进行了优化升级，深度提炼板块价值、提高页面观赏度，将根据活动进程陆续发布，请您持续关注。

扫码了解活动详情，留言参与福利互动

　　(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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