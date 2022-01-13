洛阳警方步巡扫街护安全 维护夏季治安秩序

近日，洛阳市公安局涧西分局启动夏季多发案件百日整治暨“步巡扫街”专项行动，遏制夏季多发类案件，维护夏季治安秩序。
近日，洛阳市公安局涧西分局启动夏季多发案件百日整治暨“步巡扫街”专项行动，遏制夏季多发类案件，维护夏季治安秩序。
近日，洛阳市公安局涧西分局启动夏季多发案件百日整治暨“步巡扫街”专项行动，遏制夏季多发类案件，维护夏季治安秩序。
据悉，涧西警方将在辖区繁华路段、重要路口、人员密集场所等地，以车巡与徒步交替进行方式，开展高峰及易发案时段巡逻，全面提高街面见警率，不断提升群众安全感。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图)
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