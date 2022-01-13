洛阳市委常委、组织部部长何伟到涧西区调研“五星”支部创建工作

2日，市委常委、组织部部长何伟到涧西区调研“五星”支部创建工作。 围绕“四个到位”抓好落实

不断提升基层治理能力水平 2日，市委常委、组织部部长何伟到涧西区调研“五星”支部创建工作。 何伟先后到涧西区工农街道三岔口社区、重庆路街道重三社区、长安路街道长安路二社区实地调研，并召开座谈会，听取涧西区“五星”支部创建工作进展情况汇报。 何伟指出，涧西区“五星”支部创建工作重点突出、举措具体、氛围浓厚，取得的初步成效值得肯定。要做到认识进一步到位，充分认识创建“五星”支部引领基层治理是贯彻落实省委市委部署要求、抓好基层党建工作的重要举措和抓手，是提升基层治理能力和治理水平的必然要求，要切实强化举措、务实推进，确保创建工作取得实效。要做到措施进一步到位，坚持目标导向、问题导向、结果导向相统一，结合县区实际，对照创建标准，找准薄弱环节，制定落实提升措施，做到“一村(社区)一策”，不断提升创建工作质效。要做到责任进一步到位，各级党组织书记切实履行好“第一责任人”职责，层层压实责任、细化任务分解、任务明确到个人，统筹好相关部门力量，切实形成工作合力。要做到工作落实进一步到位，探索完善务实管用举措，抓紧抓实抓细各项任务落实，力争实现“三星”支部成片、 “四星”支部成批、“五星”支部全省领先的创建目标，确保涧西区“五星”支部创建工作走在全市前列。 牛刚参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)