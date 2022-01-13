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7日至8日，洛阳市区所有公园开启“静音模式”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.02 18:25

　　今年河南省高考将于7日至8日举行。记者从洛阳市城市管理局获悉，为给广大考生营造安静舒心的备考应考环境，7日至8日，洛阳城市区所有公园开启“静音模式”，停止一切可能产生噪声的休闲娱乐活动和建筑施工作业。同时，该局向广大市民发出倡议：

　　●6月3日—6月6日，进入公园进行晨练、晚练、广场舞、健步走、唱演奏等活动的市民游客，请严格控制活动音量，不使用高音音响、扩音器、喇叭等设备；居民区附近的公园，所有活动的音量降至45分贝以下或不开展可能产生噪声的活动，避免影响考生学习备考和正常休息。

　　●6月7日—6月8日高考期间，城市区所有公园停止一切可能产生噪声的休闲娱乐、建筑施工等各类活动、作业。

　　●文明游园，从我做起，请广大市民游客配合公园工作人员的管理和劝导，共同为广大考生营造安静舒心的备考应考环境。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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