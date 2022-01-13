绣香包、做香囊、制蒲扇……社区居民欢乐迎端午【视频】

定位、穿针、引线……在端午佳节来临之际，2日下午，洛阳市开元路街道定鼎门社区党委邀请辖区共建单位共同开展“浓情迎端午·携手创五星”端午节主题文明实践活动。

定位、穿针、引线……在端午佳节来临之际，2日下午，洛阳市开元路街道定鼎门社区党委邀请辖区共建单位共同开展“浓情迎端午·携手创五星”端午节主题文明实践活动。活动中，社区工作人员、居民及机关单位志愿者以手工形式绣香包、做香囊、制蒲扇，以传统技艺迎接端午佳节。

54岁的王兰华是参与活动的社区居民，从年轻时就对刺绣颇有兴趣的她，在非遗老师手把手地指导下，专心致志地缝制着香包。“我想把香包上的刺绣缝制得精美一些，就当是送给自己的端午节礼物。”王兰华说，通过此次活动，她不仅掌握了一些刺绣技艺，还学习到了不少有关端午节和刺绣的知识。

据悉，按照我市“文化进社区”相关方案的推进计划，我市鼓励更多社区立足自身资源优势打造特色社区。定鼎门社区作为洛龙区按“一社区一特色”标准打造出的首批特色社区，已举办过不少形式多样、内容丰富的非物质文化遗产文明实践活动，此次端午主题活动亦为“文化进社区”的一次生动实践。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频)