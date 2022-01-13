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洛阳驾考系统近日将完成升级 进一步促进考试公平
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.07 17:34

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：日前，我在孟津参加科目三考试，听说有考生被模拟教练收取每人1000元，能保证分配到固定线路进行考试，不用模拟其他线路，此外还能获得安全员咳嗽提醒、踩刹车等“帮助”，希望有关部门对此违规行为加大打击力度。

　　市公安局回复：

　　1.关于模拟教练收费问题。驾管所一直大力宣传非法模拟和非法中介的诈骗问题，希望广大考生群众切勿信谣、传谣、上当受骗。如发现非法收取费用问题，可拨打110报警求助。

　　2.关于人工分考车、分考线问题。驾管所小车科三考场严格按照公安部相关规定，采用电脑随机分配考车、随机分配考线进行考试，每日随机分车情况要进行上报以便检查，因此小车科三考场不存在人工分车、分线的问题。在考试临近结束时，报道序号相近的考生存在随机分配到同一辆考车上的概率。目前，我所正在按照全省统一升级考试系统的要求，升级系统弥补漏洞，预计6月中旬考试系统升级完毕，届时将大大降低考生利用报道序号相邻的方法同车同校考试的机率。

　　3.关于安全员咳嗽、提醒帮助考生通过考试的问题。目前小车科三所有考车均安装多路音视频监控设备对考试全程实时监控并保存考生考试音视频资料，同时同车其他考生也对考试过程进行监督，如果安全员提醒、暗示帮助考生通过考试，我所利用监管系统能及时发现并对违规人员进行严肃处理，同时考生如有发现类似问题，可以第一时间拨打举报电话61270067以便我所快速核查。

　　4.关于安全员踩刹车问题。每日考场有副刹检查登记制度并留存记录，一旦踩副刹考试立即扣100分成绩不合格。因此安全员通过踩副刹不可能实现帮助考生考试的情况。

　　接到此情况后，我们安排专人电话联系诉求人，但电话一直处于关机状态，我们也会继续联系诉求人，了解更详细的情况，同时也欢迎广大群众监督。

>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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