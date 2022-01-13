2022第三届洛阳乡村文化旅游节(季)启动 栾川设分会场

打造乡村文旅焦点，汇聚乡村振兴力量。6月2日，第三届洛阳乡村文化旅游节启动，栾川县在庙子镇山湾村设立分会场同步举行活动。 打造乡村文旅焦点，汇聚乡村振兴力量。6月2日，第三届洛阳乡村文化旅游节启动，栾川县在庙子镇山湾村设立分会场同步举行活动。 当天，除了观看精彩的文艺节目外，现场游客还体验了一把包槲包、戴香囊等端午节传统习俗，大家一起品尝乡村美食、享受乡村美景，共同庆祝乡村文化旅游节的到来。 据了解，此次活动以“喜迎党的二十大 乐享‘伏牛山水’美”为主题，旨在推动我市南部四县乡村文化旅游发展，充分发挥乡村旅游在乡村振兴中的重要作用，挖掘、传承、弘扬优秀农耕文化，助力打好“伏牛山水”牌。 本次乡村文化旅游节结合端午节小长假，将持续到6月5日。在栾川县在庙子镇山湾村分会场，除了各式各样的美食外，还有时空穿梭、旋转木马、蹦蹦床、快乐摸鱼、充气城堡、欢乐小火车等儿童娱乐项目，家长可带孩子尽情体验。(罗代彬)④