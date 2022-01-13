弘扬传统文化 传承浓香“粽”情

为弘扬中华民族传统文化，推动全国文明典范城市创建工作扎实开展，近日西工区西工街道办事处根据各社区新时代文明实践站的特点，组织辖区党员志愿者、居民，开展以“品味端午 传承文明”为主题的系列庆祝活动。

为弘扬中华民族传统文化，推动全国文明典范城市创建工作扎实开展，近日西工区西工街道办事处根据各社区新时代文明实践站的特点，组织辖区党员志愿者、居民，开展以“品味端午 传承文明”为主题的系列庆祝活动。

在活动中，大家一起制作粽子、香囊，进一步了解端午节的来历和传统习俗。通过开展系列活动，拉近了居民与社区之间的距离，增进了邻里关系，营造了创建全国文明典范城市的浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 赵丹 文/图)