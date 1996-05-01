洛阳市政府党组成员、副市长侯占国接受纪律审查和监察调查

洛阳市政府党组成员、副市长、一级巡视员侯占国涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。
洛阳市政府党组成员、副市长、一级巡视员侯占国涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。
洛阳市政府党组成员、副市长、一级巡视员侯占国涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。
侯占国简历
侯占国，男，汉族，1963年4月出生，河南新安人，1982年8月参加工作，1985年6月加入中国共产党，大学文化程度。
1996.05—2006.05 历任新安县副县长、县委常委、县委副书记；
2006.05—2008.10 新安县委常委、副县长(正县级)；
2008.10—2010.11 新安县委常委；
2010.11—2014.03 伊川县委副书记、县长；
2014.03—2016.01 伊川县委书记；
2016.01—2016.06 洛阳市政府副市长、伊川县委书记；
2016.06—2022.02 洛阳市政府党组成员、副市长；
2022.02— 洛阳市政府党组成员、副市长、一级巡视员。
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