今年以来，洛阳新增路内停车路段28条、路内停车泊位5102个

2日上午，洛阳市创建办开展全国文明典范城市创建专项整治提升检查活动。文明停车作为反映城市文明程度的重要方面，成为当天检查活动的重点。
2日上午，洛阳市创建办开展全国文明典范城市创建专项整治提升检查活动。文明停车作为反映城市文明程度的重要方面，成为当天检查活动的重点。
2日上午，洛阳市创建办开展全国文明典范城市创建专项整治提升检查活动。文明停车作为反映城市文明程度的重要方面，成为当天检查活动的重点。
在洛龙区太康路与望春门街交叉口附近，记者看到这里的地面上新施划了一批路内公共停车泊位。“路内停车泊位是按照‘设置规范、停车有序、安全便民’的要求和‘该划必划、应划尽划’原则施划的。”洛阳市城市管理局相关负责人表示，今年以来，市城市管理局已新增路内停车路段28条、新增路内停车泊位5102个，“目前，我市城市区共有路内停车泊位约2.8万个。”
除路内停车泊位持续增多外，今年以来，市城市管理局还遵循“应划尽划、不留死角”的原则，不断加大力度施划路外停车泊位，我市今年已施划路外停车泊位2176个。这也就意味着，截至目前，我市城市区的路外停车泊位已增至3.2万余个。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频 通讯员 陈志强）
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