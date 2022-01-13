高考期间，洛阳交警部门将严查乱鸣喇叭、抢道等交通违法行为

2022年普通高等学校招生全国统一考试(以下简称“高考”)将于6月7日至9日进行。记者从洛阳交警部门获悉，交警部门将采取多项措施，保障高考安全、顺利进行。

2022年普通高等学校招生全国统一考试(以下简称“高考”)将于6月7日至9日进行。记者从洛阳交警部门获悉，交警部门将采取多项措施，保障高考安全、顺利进行。

洛阳市公安局交警支队相关负责人介绍，今年，交警部门结合高考期间道路交通规律和形势特点，积极与教育等部门沟通对接，并充分运用大数据和信息化手段，研判高考道路交通安全形势，根据研判结果实施“一考点一方案”“一路段一预案、一区域一对策”。各交警大队制定了本辖区各考点安保工作方案和应急预案，并重点安排人员对考点周边道路进行排查，消除安全隐患，并对考点门前及周边道路标志标线、减速带和禁鸣、限速、慢行、让行标志标牌等交通安全设施进行全面排查整改，对存在缺失、毁损情况的，及早修补、更换、完善。此外，交警部门将科学合理设定各考点通行线路、绕行措施以及车辆停放等信息，及时向外发布提示。

高考期间，洛阳交警部门将通过采取中距离控制、近距离疏导等措施，确保高考期间通行顺畅；对机动车乱鸣喇叭、超速、违法超车、抢道、乱停乱放、货运车辆违法行驶、危险品运输车辆行驶等重点交通违法行为进行管理和纠正，在夜间加大对渣土车、工程运输车、“炸街车”交通安全违法行为的查处力度，最大限度保障高考期间道路安静、安全。

交警部门提醒，高考期间，请广大交通参与者严格遵守交通法律法规，安全文明出行；对考务车辆和“爱心送考”车辆有轻微交通违法行为的，交警部门将以批评教育为主；考生或其亲属遇到困难向交警部门求助，交警部门将最大限度及时给予帮助。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 姜东)