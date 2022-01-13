观古时农业“黑科技” 探访河洛农耕文化——从颗粒归仓说开去（一）

俗话说，民以食为天。我国作为农业大国，自古以来社会经济与农耕文化有着千丝万缕的联系。小满过后，我市小麦渐次进入收获期，一望无际的河洛大地麦浪滚滚、麦香阵阵，洋溢着丰收的喜悦。近日，记者走进我市博物馆，探访河洛地区农耕文化，从实用的农业器械中了解先人智慧。

“小麦万石”陶仓

俗话说，民以食为天。我国作为农业大国，自古以来社会经济与农耕文化有着千丝万缕的联系。小满过后，我市小麦渐次进入收获期，一望无际的河洛大地麦浪滚滚、麦香阵阵，洋溢着丰收的喜悦。近日，记者走进我市博物馆，探访河洛地区农耕文化，从实用的农业器械中了解先人智慧。

从粮食化石可见新石器时代洛阳已种植小麦

小麦是“五谷”之一，长期是洛阳人的主食。从五帝时期，洛阳地区已开始种植小麦，但是直到东周之前，种植面积都不大。东周时期，小麦在伊洛地区开始普遍种植，逐渐超越粟、豆、稻，成为最重要的农作物。

“‘五谷’包括小麦、水稻、小米(谷子)、高粱、大豆，洛阳是其最早的发源地之一。”我市文化学者郑贞富说，作为历史文化悠久的古都，洛阳在我国粮食发展史上扮演着极其重要的角色。

郑贞富介绍，在洛阳市发掘出土的多处新石器文化遗址中，就发现有小麦等粮食作物的化石，这说明早在距今1万多年前的新石器时代，洛阳就开始种植小麦了。

据史料记载，平王东迁后，周王室在函谷关、虎牢关一带广种小麦。《周礼·职方氏》载：豫州“其谷宜五种”，即黍、稷、菽、麦、稻。小麦有春小麦、冬小麦之分：春小麦在春季播种，到秋季收获；冬小麦在仲秋播种，到孟夏收获。西周时期洛邑种的是春小麦，冬小麦在东周时期迅速推广。《礼记·月令》记载有孟夏之月“升麦”，孟秋之月“登谷”。说明一年两熟制在洛邑得到普遍推广，即秋收后种麦，麦收后种谷。

石磨盘、石磨棒

粮食加工工具洞见河洛先民智慧

在农业发展史上，河洛地区的先民们利用智慧发明了很多用于耕作、播种、灌溉、收获等实用的农业器械。

文史专家介绍，河洛地区分布着黄河中下游地区新石器时代不同文化类型的遗址，有裴李岗文化、仰韶文化、龙山文化。而在裴李岗文化时期，石磨盘和石磨棒为代表性器具，它们是进行粮食加工的工具。

“石磨盘和石磨棒是为粮食脱壳的。”洛阳博物馆陈列部主任黄超说，在遥远的新石器时代，人们将谷物摊开在磨盘上，用石磨棒在上面反复滚动，把谷物的皮、壳脱掉，留下可食用部分。从石磨盘、石磨棒的形状和使用痕迹来看，其用法主要有砸压、搓磨、旋磨几种。

文史专家对石磨盘和石磨棒在农耕文化中的重要意义做了进一步解释，随着农业的发明，石磨盘在新石器时代早中期发展到顶峰，成为一种多用途的生产、生活工具。至新石器时代中晚期，由于锄耕农业的进一步发展，谷物产量日益提高，石磨盘因其效率较低，无法适应新的形势而衰落，被杵、臼代替。

陶风车与米碓

东汉时期农业设备为研究机械史提供实物资料

黄超介绍，东汉陶风车与米碓于1971年出土于东关林校汉墓，高18.5厘米，长26厘米，由风车、高槛、车厢、杵、碓架和底盘组成，是一种机械化程度较高的粮食脱壳设备。

“从这个设备可窥先人的智慧。”黄超解释，风车上部有装卸粮食用的长方漏斗形高栏，栏的两侧各有两个斜腿，便于装卸粮食和固定位置；风车下部有一长方形出粮口，便于出灰尘及糠窝；风车前面有米碓，其左方为臼窝，杵置其中，碓窝里谷物通过挤压渐渐脱壳。从这件文物可以看出，东汉时期农业机械构造已相当合理，这件文物成为研究河洛地区古代农业机械史的重要实物资料。

在东汉时期出土的众多随葬陶器中，有大批的陶制建筑明器，既有供人居住的宅院和楼阁，又有储存粮食的仓房及舂米磨面加工粮食的作坊。

记者看到，“小麦万石”陶仓表面有朱书红字“肉脯”“粟万石”“小麦万石”等字样，寓意着五谷丰登，衣食无忧。文史专家介绍，仓是常用的粮食储存设施，年代最早的仓可追溯到东周时期。

如今，智能化、机械化的设备助力麦收“颗粒归仓”。但关于麦收的记忆、收获的喜悦，已成为朴实、温暖的画卷，定格在了人们脑海中，让人回味无穷。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 杜甲飞 魏薇 文/图）