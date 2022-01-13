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王军到栾川县、嵩县督导检查建筑安全、防汛救灾工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.31 21:06

扎实开展隐患排查整治工作
坚决防范各类重大事故发生

　　5月31日，市委常委、秘书长王军到栾川县、嵩县督导检查建筑安全、防汛救灾工作。

　　在栾川县，王军实地了解三川镇姚湾村、城关镇上河南社区建筑安全风险隐患排查整治工作进展情况。在嵩县，王军先后到新华停车场、金源黄金矿业有限公司韩村尾矿库、陆浑水库、陆浑村等地，调研城区低洼易涝点、尾矿库、水库、山洪灾害点等地点防汛备汛情况。

　　王军强调，要提高政治站位，深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的一系列重要指示和对湖南长沙居民自建房倒塌事故的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，扎实开展隐患排查整治工作，防范遏制事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。要深入开展建筑安全风险隐患排查整治工作，进一步压实属地、行业监管、建筑物所有权人、建设队伍责任，聚焦重点、彻查隐患、立行立改，严厉打击违法违规行为，全面消化存量，坚决遏制增量，建立完善常态长效机制，坚决防范各类重大事故发生。要全面进入防汛抗灾倒计时，提早组织动员、做好防汛准备工作，既要立足当前，及时采取应急措施，又要着眼长远，找准症结、对症下药，从根源上解决问题，开展多层次、全方位、实战化应急演练，不断提升群众安全防范意识和避险自救能力，确保安全度汛。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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