洛阳启动“一起益企”暨“专精特新”中小企业经营管理系列培训

5月31日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日正式启动“一起益企”暨“专精特新”中小企业经营管理系列培训，将通过为中小企业提供公益性培训服务，助力“六化”建设，加速推动各类惠企政策落地落实。

5月31日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳近日正式启动“一起益企”暨“专精特新”中小企业经营管理系列培训，将通过为中小企业提供公益性培训服务，助力“六化”建设，加速推动各类惠企政策落地落实。

当日举行的数字化赋能“专精特新”中小企业活动以“线下+线上”形式举行，是该系列培训的第二场，共有70余家相关企业参加。此次活动以“数字赋能专精特新企业，打造企业发展新动能”为主题，邀请了华为云、五矿证券、万腾科技等企业专家、负责人开展专题讲座，并由洛阳企业普莱柯生物、利尔功能材料对相关案例进行分享。

作为深入推进“万人助万企”的重要举措，今年洛阳将力争每月开展不少于一次相关活动，通过推进“一起益企”暨“专精特新”中小企业经营管理系列培训，加速汇聚全市企业公共服务平台优势力量，聚合多方优质资源，围绕企业经营管理、战略规划等内容，精准回应“专精特新”中小企业共性发展需求，助力企业发展。

下一步，围绕“专精特新”中小企业培育，洛阳还将持续进行系列培训、走访调研、座谈交流等精准服务，加快构建从孵化培育、成长扶持到推动壮大的全生命周期梯次培育体系，推动技术、资金、人才、数据等要素资源向“专精特新”中小企业集聚，为全市产业高质量发展不断提供新的动力。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 赵长青)