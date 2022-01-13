湿地保护法来了 洛阳湿地总面积达49683公顷

在洛阳，遍布城乡的河湖湿地是宜居城市的“点睛之笔”。

在洛阳，遍布城乡的河湖湿地是宜居城市的“点睛之笔”。炎炎夏日，到湿地寻觅一份清凉，已成为许多人消夏避暑的选择。时不时再邂逅一群水鸟，就更觉惬意了。作为全省湿地资源大市，洛阳湿地总面积达到49683公顷，每个县区都至少拥有一处省级以上湿地公园或湿地类型保护区。

6月1日起，《中华人民共和国湿地保护法》正式实施。这是我国首次专门针对湿地生态系统进行立法保护。湿地保护法有哪些新规？记者采访了市林业部门，对相关内容进行解读。

专法保护：重要湿地划入生态保护红线

湿地被誉为“地球之肾”“物种基因库”，与森林、海洋并称为地球三大生态系统，具有涵养水源、净化水质、维护生物多样性、蓄洪防旱、调节气候和固碳等重要的生态功能。

那么，哪些区域属于湿地？湿地保护法予以明确：湿地，是指具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域，包括低潮时水深不超过六米的海域，但是水田以及用于养殖的人工的水域和滩涂除外。

为更好呵护湿地资源，国家将实行湿地面积总量管控制度。同时，对湿地进行分级管理，按照生态区位、面积以及维护生态功能、生物多样性的重要程度，将湿地分为重要湿地和一般湿地。其中，重要湿地包括国家重要湿地和省级重要湿地，并依法划入生态保护红线。

洛阳地跨黄河、淮河、长江三大流域，河流纵横、湖库密布，与之伴生的湿地资源也十分丰富。目前，全市已建成国家级湿地自然保护区1处、国家级湿地公园2处、省级湿地公园10处，规模均位居全省前列。