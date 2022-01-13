云游博物馆、数字化展厅、文物剧本杀……“科技+创意”让文物活起来

“云游博物馆、数字化展厅、文物剧本杀……”如今，洛阳市各博物馆通过科技赋能，不仅让文物“活起来”，互动式感受、沉浸式体验让博物馆一改昔日“高冷”形象，吸引了更多年轻人。

“云游博物馆、数字化展厅、文物剧本杀……”如今，洛阳市各博物馆通过科技赋能，不仅让文物“活起来”，互动式感受、沉浸式体验让博物馆一改昔日“高冷”形象，吸引了更多年轻人。近日，记者走进我市多家博物馆，近距离体验“科技+创意”背后的“勃勃生机”。

“云展”，让游客足不出户享“大餐”

“突破线下游览的限制，走进原状陈列的‘全景展厅，’仿佛一脚踏入了铜镜世界，感受古代铜镜蕴含的社会变迁。”40岁的黄南在洛阳博物馆微信公众平台上，遍览洛阳博物馆，还跟随地图导览，细细品味了“丝路华光”等展览的线上展厅。

让黄南更加欣喜的是，登录“东方博物馆之都”微信公众号，可以足不户口享受“文化大餐”。在洛阳民俗博物馆“轨物范世”线上展厅，展示了大量“三维文物”，每一件都可以在手中翻转，甚至可以放大、缩小。

国际博物馆协会2020年发布的报告显示，线上的数字体验成为人们与文物互动的重要方式。博物馆不断拓展数字体验、丰富数字内容，同时也开始重新思考数字科技对于博物馆的意义。

截至目前，“东方博物馆之都”线上平台汇集洛阳市102家博物馆线上数字化内容，线上展览40余个，语音讲解1400余条，视频(直播)内容60余条，实现了洛阳市博物馆信息查阅。

受疫情影响，近年来，洛阳市博物馆从熙熙攘攘的团队游，到自由随心的个人游，再到打破时空界限的线上游，数字化技术让更多文物藏品得到活化利用。