40多年的仙人柱，寻找洛阳有缘人！

“家里有个仙人柱，我已经养了40多年。现年年龄大了无力再养，能不能帮它找个新主人？”近日，今年85岁的王德才老人致电洛阳日报报业集团新闻热线66778866求助。

“家里有个仙人柱，我已经养了40多年。现年年龄大了无力再养，能不能帮它找个新主人？”近日，今年85岁的王德才老人致电洛阳日报报业集团新闻热线66778866求助。

5月31日，记者在王城大桥北一小区，见到了这个仙人柱：它高约80厘米，直径10厘米有余，笔直而粗壮。据王德才介绍，这个仙人柱每年不定期开出白色的花，十分漂亮，但每朵花的花期仅有一天。

“它陪伴我至少有42年了。”王德才回忆道，1980年以前，这个仙人柱就已经“入住”他家。那时，他和妻子张学军在四川过着军旅生活，当地条件艰苦，为了陶冶情操，两人就爱上了养花。

王德才说，仙人柱并非名贵品种，起初，只是从朋友那里移栽来的一个仙人球，谁知它不是越来越圆，反而越来越高。“1981年，我们部队办花卉展，因造型特别它还参展了呢，当时快20厘米高了。”张学军说。