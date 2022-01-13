文明单位联动爱心企业 为社区居民送去暖心关怀

31日上午10时许，一场特殊的爱心礼物派发仪式在洛阳市洛龙区宝龙社区党群活动服务中心举行，这是中共洛阳市委宣传部开展社区文明创建暨“五联五促”进社区活动的现场。

31日上午10时许，一场特殊的爱心礼物派发仪式在洛阳市洛龙区宝龙社区党群活动服务中心举行，这是中共洛阳市委宣传部开展社区文明创建暨“五联五促”进社区活动的现场。

“小朋友们，希望你们能喜欢叔叔阿姨给你挑选的这些图书，从小养成热爱读书的好习惯。”“基层防疫压力大，希望这些防疫物资能更好地保护你们，你们辛苦了！”……现场，在中共洛阳市委宣传部的指导下、由中国移动洛阳分公司和高发洛阳分公司分别捐赠的儿童书籍和防疫物资，直接送到了辖区小朋友和社区居民的手中，引得大伙儿连连点赞。