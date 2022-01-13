安全“童”行！洛阳市市场监管局对儿童用品市场开展专项检查【视频】

明天就是“六一”儿童节了，5月31日上午，记者跟随洛阳市市场监管局执法人员，相继来到洛阳部分超市、大型商场、批发市场等场所，对儿童用品市场进行专项检查，没有发现销售假冒伪劣和不合格儿童用品等行为。

@各位家长朋友：您平时喜欢到哪儿给孩子买东西？大型商场、儿童用品批发市场，还是一般商店？

家长喜欢去的地方，就是执法人员监督检查的重点场所。

明天就是“六一”儿童节了，5月31日上午，记者跟随洛阳市市场监管局执法人员，相继来到洛阳部分超市、大型商场、批发市场等场所，对儿童用品市场进行专项检查，没有发现销售假冒伪劣和不合格儿童用品等行为。

地点一：涧西区丹尼斯超市南昌路店

检查商品：童装、儿童玩具、手推车、纸尿裤

毛绒玩具、拼装玩具……超市里，琳琅满目的玩具备受孩子们喜爱。执法人员主要检查商品标签和警示标识是否齐全，外包装是否注明厂名厂址，外包装是否标有我国强制性产品3C认证标志，即“CCC”认证等。