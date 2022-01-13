6月1日起，洛阳市规划展示馆部分互动展项恢复开放

刚刚，“洛阳市规划展示馆”微信公众号发布公告：洛阳市规划展示馆5D影院及飞行影院将于6月1日(周三)起恢复开放，实行有序预约服务。此外，端午假期，6月3日（周五）—6月5日（周日），该馆将正常开放。

刚刚，“洛阳市规划展示馆”微信公众号发布公告：洛阳市规划展示馆5D影院及飞行影院将于6月1日(周三)起恢复开放，实行有序预约服务。此外，端午假期，6月3日（周五）—6月5日（周日），该馆将正常开放。

洛阳市规划展示馆（资料图片）

洛阳市规划展示馆关于开放部分互动展项的通知

您好！洛阳市规划展示馆在严格落实疫情防控常态化要求的前提下，5D影院及飞行影院将于2022年6月1日(周三)起恢复开放，实行有序预约服务。

一、具体公告如下：

（一）5D影院

1.每天安排两场，具体时间分别为：上午11:00，下午16:00(闭馆时间5D不开放)；

2.预约方式：通过关注公众号“洛阳市规划展示馆”点击“微信预约”→“5D影院”进行实名制预约；

3.每场放映实行交叉隔座观影，保证观众间距一米以上，每场上座率不得超过50%。

注：因资源有限，观看5D影院请提前预约，每人每天仅限预约一次。身高1.2米以上的儿童凭户口本上的身份证号预约。预约到馆后，游客需在影片播放前5—10分钟到2楼西南角5D影院播放厅门口凭预约码验证进场。为统一管理，保证影片准时放映，超时后停止进入。观影结束后请归还5D眼镜。

（二）飞行影院

1.每天安排四场，具体时间分别为：上午9:30，10:30；下午14:30，15:30(闭馆时间飞行影院不开放)；

2.每场放映实行交叉隔位就坐观影，保证观众间距一米以上，因飞行影院无预约，以现场排队顺序为准，每场上座不得超过6人，放映开始后停止入场。

二、观影注意事项：

1.身高1.2米以下儿童、抱孩子的游客、孕妇以及患有高血压、心脏病和恐高症的游客禁止体验,为确保人身安全，成年人不得抱儿童体验。

2.因为影院为封闭空间，请自觉戴好口罩，观影期间不得大声喧哗，禁止饮水饮食。

3.若影厅设备遇不可抗因素无法放映，当场场次作废。

4.最终解释权归洛阳市规划展示馆所有。

洛阳市规划展示馆

2022年5月31日