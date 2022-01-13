今晚8点，《喜迎二十大 争做好少年》节目与您相约

今天上午，记者从洛阳市文明办了解到，今晚8点，《喜迎二十大，争做好少年》2022年度洛阳市“新时代好少年”节目将在洛阳广播电视台文旅频道(3套)首播，敬请期待。

今天上午，记者从洛阳市文明办了解到，今晚8点，《喜迎二十大，争做好少年》2022年度洛阳市“新时代好少年”节目将在洛阳广播电视台文旅频道(3套)首播，敬请期待。

2022年度洛阳市“新时代好少年”评选活动由洛阳市精神文明建设指导委员会办公室、洛阳市教育局、共青团洛阳市委员会、洛阳市妇女联合会、洛阳市关心下一代工作委员会联合主办，活动旨在展现我市新时代好少年奋发向上的精神风貌，凝聚成洛阳更多学生奋进向上的正能量。

“我们希望有更多青少年积极观看此档节目，并从中获得激励和启发。”市文明办相关负责人表示，节目中会采访到多名2022年度洛阳市“新时代好少年”，讲述他们的正能量故事。

据了解，该节目的重播时间为6月1日17时33分和6月3日18时40分。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 董玉婕)