6月10日前，来栾川看高山牡丹

31日，中国洛阳·栾川冷水高山牡丹文化节在栾川县冷水镇开幕。 31日，中国洛阳·栾川冷水高山牡丹文化节在栾川县冷水镇开幕。 该活动由栾川县人民政府和洛阳牡丹协会主办，活动将持续至6月10日。现场不仅有精彩的歌舞表演，还有茶艺、古筝、象棋、围棋、书法、绘画等文化展示。 冷水高山牡丹芍药鲜切花标准化生产基地位于栾川县冷水镇龙王庙村，三川镇柳子村和三川村，海拔高度1400米，占地面积1000余亩。 牡丹产业助推乡村振兴，高山切花带动百姓致富。冷水镇高山花卉已经连续种植两年，今年以来，冷水镇将休闲农业乡村游作为乡村运营的重要抓手，与洛阳神州牡丹园艺集团合作打造“高山牡丹”产业。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 文/图)