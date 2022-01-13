洛阳300座加油站推出错峰优惠加油活动 油价每升降2角至6角

为加强臭氧污染治理，减少加油站油气污染排放，近日，洛阳市生态环境局、洛阳市商务局发出鼓励夜间加油的倡议，倡导城市区加油站5月至9月每日晚20点至次日早6点的夜间时段实施加油优惠政策，引导车主选择夜间加油。

为加强臭氧污染治理，减少加油站油气污染排放，近日，洛阳市生态环境局、洛阳市商务局发出鼓励夜间加油的倡议，倡导城市区加油站5月至9月每日晚20点至次日早6点的夜间时段实施加油优惠政策，引导车主选择夜间加油。 为加强臭氧污染治理，减少加油站油气污染排放，近日，洛阳市生态环境局、洛阳市商务局发出鼓励夜间加油的倡议，倡导城市区加油站5月至9月每日晚20点至次日早6点的夜间时段实施加油优惠政策，引导车主选择夜间加油。 近日，记者走访中石化洛阳第52加油站、艾森石油乐丰站、中图石油新村加油站等多家成品油零售经营企业，发现倡导夜间加油的标识随处可见。据加油站工作人员介绍，近期晚上加油车辆明显增多。 洛阳市机动车排气污染监控中心主任王冬冬说，为有效降低臭氧污染，加油站要加强油气回收的污染治理，减少挥发性有机物的排放。生态环境部门每年要对全市加油站的油气回收工作进行监督性抽测，确保油气回收设施正常运行，污染物达标排放。选择夜间时段加油，可以避开白天高温高热时间，有效减少挥发性有机物。 “倡导夜间错峰优惠加油的倡议发出后，收效良好。截至目前，中国石化、中国石油、爱森石油、中图石油等城市建成区300座加油站积极响应，推出每升直降0.2元至0.6元优惠及其他系列错峰优惠加油活动。”洛阳市商务局市场运行和消费促进科科长高章军介绍，选择夜间加油不仅能减少白天高温、高热时间汽油快速挥发造成的经济损失，还能享受加油站的优惠政策，同时还能为环保做贡献，有效减少臭氧污染。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 范政和 文/图)