洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“养老+”服务进社区 为更多洛阳老人提供点单式服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.31 17:04
 

　　31日上午，记者在洛阳市涧西区南峰园小区看到，建筑面积约1300平方米的社区综合养老服务中心已基本建成，预计将在内部功能区完成提升后投用。

　　“俺们小区老年人多，家门口有个养老服务中心可是件大好事儿！”81岁的南峰园居民董传志说，他是小区的老住户，街坊邻里中有不少和他同龄的老年人，平日里子女工作忙碌，老人们的生活起居问题就成了大问题，“这养老服务中心就建在我家门前，我是一点一点看它建起来的，也很期待以后我能享受到养老服务。”

　　据了解，南峰社区常住人口约7600人，其中老年人约3100人，占社区总人口的41%，是名副其实的“老年社区”，居民们的养老需求格外突出。南峰社区党委书记王珂珂介绍，正是了解到居民们的养老“心愿清单”，南峰社区才对照自身“资源清单”，最终生成了建设此综合养老服务中心的“项目清单”，截至目前，该项目已基本完成。

　　投用后的综合养老服务中心不仅社区团购室、中央厨房、助浴中心、托老床位等硬件功能区一应俱全，还将全面配备具有相关医护资格证的专业社区医生及营养师，为老人们个性化建立“医疗档案”，生成动态健康数据库，并通过智慧医疗系统为他们提供就诊大医院的诊断“绿色通道”，免去排队挂号的繁琐步骤。

　　“美团式养老点单服务是我们的特色。”王珂珂说，美团式养老点单服务就是通过社区团购中心整合商超、社区团购、物业、养老服务等资源，在养老服务基础上增加家政、维修等上门服务，做好智慧家庭养老床位建设，保证老人居家生活的安全性、便利性，同时可以通过平台吸纳更多的服务机构为老年人提供全方位服务，“接下来，我们还将立足社区新时代文明实践站，为养老服务中心的更多老人提供内容多样的文化活动丰富精神生活，让他们在家门口就能享受到实在的养老服务。”

　　记者从洛阳市创建办了解到，“养老服务进社区”作为我市文明社区创建工作中的一项重要内容，目前正在全市持续推进。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳火车站南广场改造工程成效初显 售...
  • 权威发布！洛阳市城市区分配生名额已出！
  • 端午假期带上装备 洛阳这些免费露营地...
  • 不说晚安！在洛阳来一场浪漫的夜游吧
  • 洛阳将在6月底前向各城市区下放部分城...
  • “戴口罩”“扫码”正式入法！洛阳明...
  • 小浪底南岸灌区总干渠全线贯通【视频】
  • 实施五大行动！洛阳多措并举建设数字强市
  • 高温持续 洛阳开启高温“超长待机”模式
  • 新伊高速公路新安县段项目加紧推进
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    口袋公园

    凌霄花

    翠鸟

    小荷才露尖尖角
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605