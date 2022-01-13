“养老+”服务进社区 为更多洛阳老人提供点单式服务

31日上午，记者在洛阳市涧西区南峰园小区看到，建筑面积约1300平方米的社区综合养老服务中心已基本建成，预计将在内部功能区完成提升后投用。

31日上午，记者在洛阳市涧西区南峰园小区看到，建筑面积约1300平方米的社区综合养老服务中心已基本建成，预计将在内部功能区完成提升后投用。

“俺们小区老年人多，家门口有个养老服务中心可是件大好事儿！”81岁的南峰园居民董传志说，他是小区的老住户，街坊邻里中有不少和他同龄的老年人，平日里子女工作忙碌，老人们的生活起居问题就成了大问题，“这养老服务中心就建在我家门前，我是一点一点看它建起来的，也很期待以后我能享受到养老服务。”

据了解，南峰社区常住人口约7600人，其中老年人约3100人，占社区总人口的41%，是名副其实的“老年社区”，居民们的养老需求格外突出。南峰社区党委书记王珂珂介绍，正是了解到居民们的养老“心愿清单”，南峰社区才对照自身“资源清单”，最终生成了建设此综合养老服务中心的“项目清单”，截至目前，该项目已基本完成。

投用后的综合养老服务中心不仅社区团购室、中央厨房、助浴中心、托老床位等硬件功能区一应俱全，还将全面配备具有相关医护资格证的专业社区医生及营养师，为老人们个性化建立“医疗档案”，生成动态健康数据库，并通过智慧医疗系统为他们提供就诊大医院的诊断“绿色通道”，免去排队挂号的繁琐步骤。

“美团式养老点单服务是我们的特色。”王珂珂说，美团式养老点单服务就是通过社区团购中心整合商超、社区团购、物业、养老服务等资源，在养老服务基础上增加家政、维修等上门服务，做好智慧家庭养老床位建设，保证老人居家生活的安全性、便利性，同时可以通过平台吸纳更多的服务机构为老年人提供全方位服务，“接下来，我们还将立足社区新时代文明实践站，为养老服务中心的更多老人提供内容多样的文化活动丰富精神生活，让他们在家门口就能享受到实在的养老服务。”

记者从洛阳市创建办了解到，“养老服务进社区”作为我市文明社区创建工作中的一项重要内容，目前正在全市持续推进。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频）