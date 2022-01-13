履行大行责任 建设美好洛阳——建行洛阳分行推广政府专项债 助推经济高质量发展

在孟津区人民政府召开了地方政府专项债工作培训会上，建行高级客户经理高亚伟，政府专项债服务小组专家鲁静向与会人员进行“专项债”培训，并就相关事宜进行答疑解惑。

“政府专项债券，作为政府筹集专项工程建设资金的重要措施之一，密切了政府、企业、银行三者的协作，也为银行助力地方经济发展提供的良好的机遇……”

在孟津区人民政府召开了地方政府专项债工作培训会上，建行高级客户经理高亚伟，政府专项债服务小组专家鲁静向与会人员进行“专项债”培训，并就相关事宜进行答疑解惑。

以推进政府专项债为抓手，建行洛阳分行认真落实洛阳市委2022年5月7日召开经济运行调度会上，江凌书记关于直接融资对助推经济工作的重要作用的有关精神，迅速行动，成立了洛阳分行地方政府专项债服务小组，同时召开了各支行参加的开地方政府专项债营销培训现场会，要求各支行积极对接各县区政府，站在支持洛阳经济发展的角度，推动市县两级积极做好项目收集组织、谋划包装，形成工作合力。

5月19日，建行洛阳分行党委书记、行长毛维桓，副行长任嵘等带领有关人员亲自拜访嵩县县委副书记，县长辛俊峰，双方就全面战略合作进行了详细探讨，并参加嵩县人民政府召开的政府党组集中学习(扩大)会议上，建行专项债服务小组专家郑德隆对政府专项债相关知识进行了讲解，得到了参会的嵩县政府领导、政府直属单位、乡镇政府、事业单位、平台公司主要负责人的高度评价。

5月12日，建行还与新安县政府签订地方政府专项债包装框架协议，并对项目谋划包装进行了现场讲解……

5月24日，建行专项债服务小组在孟津区人民政府举办地方政府专项债工作培训会，区政府班子，21个局委、3个开发区，14个乡镇和5家平台公司主要负责人参加培训。

建行积极履行国有大型商业银行的社会责任，切实做好地方政府专项债包装、承接工作，制定实施2022年地方政府专项债业务“抢源头、抓项目、促承接”融智服务活动，深入开展各县、区政府部门的城市更新、管网建设、水利建设等惠民生、解民忧项目的金融支持工作。

开展地方政府专项债业务营销推进活动，建行洛阳分行政府专项债服务小组与支行共同组成项目团队，逐县、逐区开展服务对接、做优服务、跟进营销。截至目前，洛阳分行已对洛阳市全部15个区、县财政、发改及项目牵头单位等进行了走访，重点筛选了对33个项目进行了跟进营销，有4个重点项目已报送至省财政厅，为洛阳经济发展和地方建设提供了全方位的金融支持和建行力量。

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