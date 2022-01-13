划重点！洛阳市2022年国际档案日档案知识答题活动题库上线

2022年6月9日是第十五个国际档案日，6月9日至15日，市档案馆将以“喜迎二十大?档案颂辉煌”为主题举办第15个国际档案日系列活动。

2022年6月9日是第十五个国际档案日，6月9日至15日，市档案馆将以“喜迎二十大·档案颂辉煌”为主题举办第15个国际档案日系列活动。

档案和《档案法》，看似和日常生活距离甚远，实则息息相关。为推进《档案法》贯彻实施，抓好“十四五”档案事业发展各项重点任务的落实，由市档案馆特别策划的“喜迎二十大·档案颂辉煌”洛阳市2022年国际档案日档案知识答题活动将于6月9日在“洛阳发布”微信公众号上线，邀请全体市民参与答题。小编从市档案馆拿到答题活动总题库，邀您一起了解档案知识，让档案更好为民服务，一起学起来吧！

1、县级以上各级档案馆的档案，应当自形成之日起满(C)年向社会开放。

A.15

B.20

C.25

D.30

2、新修订的《档案法》于(D)起正式施行。

A.2020年6月20日

B.2020年6月21日

C.2020年7月1日

D.2021年1月1日

3、档案工作实行(A)的原则。

A.统一领导、分级管理

B.统一领导、统一管理

C.分级领导、分级管理

D.分散领导、分散管理

4、中央和(C)以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的文化事业机构，负责收集、整理、保管和提供利用各自分管范围内的档案。

A.省级

B.市级

C.县级

D.乡镇级

5、在利用档案馆的档案过程中对擅自销毁档案的个人处以(A)的罚款

A.五百元以上五千元以下

B.五百元以上一万元以下

C.五千元以上一万元以下

D.一万元以上十万元以下

6、一切国家机关、武装力量、政党、团体、企业事业单位和公民都有(D)档案的义务，享有依法利用档案的权利。

A.保管

B.整理

C.收集

D.保护

7、对擅自出卖或者转让档案的，给与警告，可以并处罚款，有违法所得的，怎么办(A)。

A.没收违法所得

B.责令退回

C.暂时冻结

D.不予处理

8、《档案法》要求各级人民政府应当加强对档案工作的领导，把档案事业的建设列入(B)计划。

A.文化工作规划

B.国民经济和社会发展规划

C.科技发展计划

D.战略发展规划

9、档案工作的最终目的是(D)。

A.方便查阅

B.指导工作

C.便于保管

D.便于社会各方面的利用

10、《档案法》中所称档案，是指过去和现在的机关、团体、企业事业单位和其他组织以及个人从事经济、政治、文化、社会、生态文明、军事、外事、科技等方面活动直接形成的对(A)具有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。

A.国家和社会

B.国家和个人

C.社会和个人

11、机关、团体、企业事业单位和其他组织应当按照国家有关规定，定期向(C)移交档案。

A.档案室

B.文件中心

C.档案馆

12、应当归档的材料，按照国家有关规定(A)向本单位档案机构或者档案工作人员移交。

A.定期

B.不定期

C.按时

D.及时

13、档案工作人员应当忠于职守，遵纪守法，具备相应的专业知识与技能，其中(B)可以按照国家有关规定评定专业技术职称。

A.具备执法资格人员

B.档案专业人员

C.行政人员

14、档案馆除按照国家有关规定接收移交的档案外，还可以通过接受(C)、购买、代存等方式收集档案。

A.征收

B.征集

C.捐赠

15、禁止篡改、损毁、(C)档案。禁止擅自销毁档案。

A.拍摄

B.涂改

C.伪造

D.摘录

16、对保管条件不符合要求或者存在其他原因可能导致档案严重损毁和不安全的，必要时，可以依法(A)或者征购。

A.收购

B.征集

C.托管

D.征用

17、禁止(A)属于国家所有的档案。

A.买卖

B.交换

C.拍摄

D.赠送

18、如果单位或者个人涉及到违反《档案法》行为的，可以由(A)依法给予处分。

A.县级以上档案主管部门

B.市级以上档案主管部门

C.省级以上档案主管部门

D.国家档案主管部门

19、档案馆应当加强对(C)应对活动相关档案的研究整理和开发利用。

A.文化产品

B.公务活动

C.突发事件

D.重大活动

20、档案的(A)是档案的根本价值所在。

A、原始记录性

B、客观性

C、知识性

D、信息性

21、单位和个人持有合法证明，可以利用(C)的档案。

A.所有

B.未开放

C.已经开放

D.已经解密

22、档案馆可以对重要电子档案进行(A)。

A.异地备份保管

B.复制利用

C.托管其他机构

D.封存

23、任何单位和个人对档案违法行为，有权向(C)和有关机关举报。

A.公安机关

B.监察机关

C.档案主管部门

D.档案行政管理部门

24、馆藏档案的(B)由档案馆会同档案形成单位或者移交单位共同负责。

A.保管利用

B.开放审核

C.收集整理

D.编辑研究

25、(C)是档案产生的前提条件。

A.人类的产生

B.语言的出现

C.文字的发明

D.生产的发展

26、根据现有材料记载，关于“档案”一词初始于(D)之际。

A.殷商

B.两汉

C.唐宋

D.明末清初

27、在明代，登记土地所有权的档案文书被称为(B)。

A.照会

B.鱼鳞图册

C.军册

D.贴黄

28、迄今我国所发现的最早档案是(B)档案。

A.结绳

B.甲骨

C.刻契

D.陶器

29、档案的(D)，是档案不同于和优于其他各种资料的最基本的特点。

A.参考作用

B.历史作用

C.法律作用

D.凭证作用

30、中国的档案副本制度始于(C)。

A.夏

B.商

C.西周

D.秦

31、(C)制度的实行是导致魏晋南北朝时期谱牒档案兴盛的重要原因之一。

A.世袭制

B.察举征辟

C.九品中正

D.科举考试

32、东晋末年，(A)成为社会主流的档案载体。

A.纸张

B.金石

C.甲骨

D.缣帛

33、唐朝出现了一种档案(D)，用来记录皇帝和宰相的议政记录。

A.实录

B.起居注

C.舆图

D.时政记

34、(C)是我国封建社会官员铨选、任用过程中形成的一种人事档案。

A.手实

B.记帐

C.甲历

D.记注档案

35、下列属于汉代档案库房的是(B)。

A.龙图阁

B.石渠阁

C.天章阁

D.宝文阁

36、宋代建立的各级机关档案的专职机构的是(A)。

A.架阁库

B.兰台

C.金耀门文书库

D.秘阁

37、清朝中央最重要的档案库房是(C)。

A.副本库

B.皇史宬

C.内阁大库

D.后湖黄册库

38、(C)是明清档案收藏的中心。

A.辽宁省档案馆

B.四川省档案馆

C.中国第一历史档案馆

D.中国第二历史档案馆

39、《档案法》规定档案工作人员应当具备(C)。

A.大专学历

B.技术职称

C.专业知识与技能

40、向国家捐献重要、珍贵档案的，国家档案馆应当按照国家有关规定(B)。

A.表彰

B.给予奖励

C.表扬

D.通报

41、2007年11月，国际档案理事会决定，将每年的(A)定为“国际档案日”。

A.6月9日

B.6月19日

C.7月9日

42、档案工作最突出的特性是(C)

A.原始性

B.真实性

C.政治性

D.历史性

43、国家鼓励(B)参与和支持档案事业的发展。

A.民间力量

B.社会力量

C.非官方组织

D.社会人士

44、档案馆以及机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构应当建立科学的管理制度，便于(B)。

A.对档案的管理

B.对档案的利用

C.对档案的开发

D.对档案的保存

45、向档案馆移交、捐献、寄存档案的单位和个人，可以优先利用该档案，并可以对档案中不宜向社会开放的部分提出限制利用的意见，档案馆应当(B)。

A.维护他们的合法权益

B.予以支持，提供便利

C.研究后决定是否同意

D.予以拒绝

46、属于国家所有的档案，由国家授权的档案馆或者有关机关公布；未经档案馆或者有关机关同意，任何单位和个人无权公布。(C)的档案，档案所有者有权公布。

A.集体所有的和个人所有

B.集体和个人形成

C.非国有企业、社会服务机构等单位和个人形成

D.非国有企业、社会服务机构等单位和个人所有

47、国家推进(D)建设，推动档案数字资源跨区域、跨部门共享利用。

A.档案资源信息化平台

B.档案资源数字化平台

C.档案信息资源数字服务平台

D.档案信息资源共享服务平台

48、地上档案库房地面防潮比较理想的措施是(C)。

A.柔性防水

B.刚性防水

C.架空地面

D.复合防水

49、档案库房选用人工光源照明，以(D)为光源为好。

A.彩色灯

B.日光灯

C.紫外灯

D.白炽灯

50、太阳光能发射出不同波长的光，其中(B)对档案制成材料有较大危害力。

A.可见光

B.紫外线

C.紫色光

D.红外光

（题库来源：兰台之家微信公众号）