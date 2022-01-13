赞！孟津农村产业融合示范园入选“国家级”

日前，国家发展改革委、农业农村部等5部委联合印发通知，公布第三批国家农村产业融合发展示范园认定名单。洛阳孟津农村产业融合发展示范园名列其中，成为全市首家入选园区。

日前，国家发展改革委、农业农村部等5部委联合印发通知，公布第三批国家农村产业融合发展示范园认定名单。洛阳孟津农村产业融合发展示范园名列其中，成为全市首家入选园区。

孟津农村产业融合发展示范园位于孟津东部，涉及送庄镇、白鹤镇、平乐镇、朝阳镇、城关镇等5个镇的45个行政村，区域面积76.2平方公里，覆盖人口8.3万人。示范园以果蔬设施高效农业为主导产业。其中，“果”是以精品西甜瓜、优质草莓、高品质葡萄为主的设施瓜果，“蔬”是以番茄、菜心、菠菜、小青菜为主的设施蔬菜。在示范园创建中，当地坚持富民导向，突出以乡贤返乡创业为抓手发展特色产业，通过“多业态、复合型”农村产业融合发展示范园建设，引领带动农业龙头企业、合作社、种植大户和集体经济组织共同参与，打造涵盖研、育、产、销、加工、物流、服务等功能的农业全产业链，促进产出效益水平、科技装备水平、经营管理水平、可持续发展水平等明显提升，有效实现农村一二三产业融合发展。

下一步，当地将充分发挥示范园引领作用，大力发展乡村新产业新业态，真正把产业链主体留在县域，把就业机会和产业链增值收益留给农民，不断提升产业链供应链现代化水平。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图/视频）