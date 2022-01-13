大专学历可报！汝阳县招聘财政全供事业单位人员100名

昨日，洛阳人才网发布招聘公告：汝阳县招聘财政全供事业单位人员100名，6月6日—9日进行报名！部分岗位大专学历可报！

昨日，洛阳人才网发布招聘公告：汝阳县招聘财政全供事业单位人员100名，6月6日—9日进行报名！部分岗位大专学历可报！快来看看。

本次共招聘财政全供事业单位人员100名，职位表如下：

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报名办法

本次招聘考试采取网上报名方式进行。每人只能报考一个岗位。未在规定时间内完成注册、报名、缴费、打印的，报名系统将自动关闭，不再补报，不接受现场报名。本系统推荐使用谷歌浏览器。

报名网址：http://ry.zgrccp.com/

网上报名

时间：2022年6月6日9:00 — 2022年6月9日17:00

考生在规定时间内进入网上报名系统，先进行考生注册，注册成功后按要求填写个人报名信息并上传照片。

资格初审

时间：2022年6月6日9:00 — 2022年6月10日17:00

招聘单位根据招聘条件的要求对报考人员填报的个人信息进行资格初审和照片质量检查，并在报考人员报名后1日内给出审核意见。

网上缴费

时间：2022年6月6日9:00 — 2022年6月10日18:00

报考人员在资格初审通过之后在规定时间内登录原报名网站，缴纳考务费，每人每科30元(通过微信或支付宝支付)，未按期缴费的视为自动放弃。

笔试

笔试采取统一命题、统一组织、统一评分的方式进行。

1.笔试内容。笔试内容为：公共基础知识(占50分)+行政职业能力测验(占50分)，一张试卷。笔试作弊者，卷面成绩视为零分。

2.笔试时间和地点以准考证为准。考生参加考试时，必须同时携带准考证和有效身份证，缺少证件的报考人员不得参加笔试。

咨询电话：0379- 68236561 (汝阳县人社局考试中心)

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