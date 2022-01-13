助力“文化进社区” 千幅画作将免费送给社区居民

翰墨铸灵魂，丹青传爱心。30日下午，“喜迎二十大，书画进万家”主题新时代文明实践活动在洛阳市西工区盛世唐庄社区举办。此次活动由洛阳市书画家协会、洛阳市志愿者社区书画院联合盛世唐庄社区发起，旨在切实助力“文化进社区”走实走深。

翰墨铸灵魂，丹青传爱心。30日下午，“喜迎二十大，书画进万家”主题新时代文明实践活动在洛阳市西工区盛世唐庄社区举办。此次活动由洛阳市书画家协会、洛阳市志愿者社区书画院联合盛世唐庄社区发起，旨在切实助力“文化进社区”走实走深。

“我们计划为更多社区居民免费送出名家画作。”该活动负责人魏驰卓介绍，活动启动后，将由洛阳市志愿者社区书画院旗下分院联合社区，举办文明实践主题活动，由社区提前筛选喜爱中国传统文化及书画艺术的居民，届时，书画家将按照居民们的喜好为他们“量身定制”书画作品，并加入“献礼二十大”的主题元素，在完成后将作品免费送给居民，“届时，预计每个书画院将在各辖区内随机选择2至3个社区进行联动，居民若有兴趣，可以及时关注社区公告。”

据了解，这并不是洛阳市志愿者社区书画院首次举办此类活动。之前，洛阳市志愿者社区书画院不仅坚持每年春季到社区、乡(镇)举办公益书画培训，坚持每年重阳节为高龄老人送“福”献“寿”，还坚持每年春节为群众义写春联。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 文/图/视频 通讯员 陈志强）