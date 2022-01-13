涨知识！听洛阳民俗专家讲讲端午节与孝老爱亲的故事

端午节临近，记者采访了洛阳民俗专家和普通市民，请他们讲讲端午节与孝老爱亲的故事。

端午节临近，记者采访了洛阳民俗专家和普通市民，请他们讲讲端午节与孝老爱亲的故事。

端午节的由来，被赋予孝文化内涵

河南科技大学人文学院原副教授、民俗学博士程安霞介绍，端午节的由来，自古众说纷纭，有“辟邪说”“祭龙说”“纪念屈原说”等多个说法，其中流传最广、影响最大的是纪念爱国诗人屈原。

在南方一些地区，端午节还有“尽孝日”的寓意，相传是为了纪念救父投江的孝女曹娥。东汉年间，因父亲溺江而亡，14岁的曹娥沿江哭寻，却不见尸首投江自尽。父女俩的尸体在五月初五那天浮起，曹娥的双手从背后抱着父尸。因此，曹娥被誉为“孝女”典范，被乡民怀念。

孝女曹娥之墓，在今浙江省绍兴市。后人为纪念曹娥的孝节，在曹娥投江之处兴建曹娥庙，她所居住的村镇改名为曹娥镇，曹娥殉父之处定名为曹娥江。

此外，据学者闻一多《端午考》《端午的历史教育》中列举的百余条古籍记载及专家考古考证，端午起源于中国古代南方吴越民族举行图腾祭的节日。春秋时期楚国人伍子胥死后，吴地百姓把端午节改为纪念伍子胥的节日。

由于父兄均为楚平王所杀，伍子胥投奔吴国，助吴伐楚。公元前515年楚平王驾崩，为报父兄之仇、抒发愤恨，伍子胥掘开楚平王坟墓，鞭尸三百才罢休。

公元前484年，伍子胥向吴王夫差提出攻打越国的建议，因夫差受越国贿赂，拒绝了伍子胥的忠谏。伍子胥视死如归，自刎而死。夫差闻言大怒，令取伍子胥尸体装在皮革里抛沉于钱塘江。这天为农历五月初五，后人为了纪念他，将这一天定为端午节，“端午”的“午”与伍子胥的“伍”谐音。

“端午节纪念伍子胥，表达了人们对忠臣良将的怀念之心。”程安霞说，伍子胥为父兄报仇，是基于孝道，但手段过于残忍，不符合仁道，自古以来受到各方学者的批判。