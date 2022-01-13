洛阳新增三处摩托车驾考考场　即将投入使用

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳现在报考摩托车驾驶证的人数很多，相关部门能不能多增设几个考场，便于市民报考？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳现在报考摩托车驾驶证的人数很多，相关部门能不能多增设几个考场，便于市民报考？

洛阳市公安局回复：随着报考摩托车驾驶证人数增加，洛阳市新增孟津区、偃师区、洛新三处摩托车驾考考场，目前正在积极建设验收中，近期即将投入使用，以缓解市区摩托车报考人数较多压力。

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