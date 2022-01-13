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洛阳三家单位入选全国首批科学家精神教育基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.31 11:28

　　记者获悉，5月30日全国科技工作者日当天，2022年科学家精神教育基地名单正式发布，洛阳3家单位榜上有名！

　　这3家单位分别是：中石化洛阳工程有限公司“榜样的力量——时代楷模陈俊武陈列室”、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司先进耐火材料国家重点实验室、黎明化工研究设计院有限责任公司李俊贤科学家精神教育实践基地。

　　今年3月份以来，中国科协联合教育部、科技部、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、国防科工局共同开展科学家精神教育基地建设与服务管理工作。经过初评、终评和公示等程序，中国科协等7部委决定命名140个单位为2022年度科学家精神教育基地，建设期至2026年。中国科协将设立专项活动工作经费，资助科学家精神教育基地开展特色展览和活动。

　　中石化洛阳工程有限公司“榜样的力量——时代楷模陈俊武陈列室”相关负责人表示，将以入选科学家精神教育基地为契机，充分发掘和利用科学家精神教育资源，面向社会公众特别是青少年群体广泛开展特色鲜明、形式多样的科学家精神教育活动，让创新创造在全社会蔚然成风，助力洛阳打造国家创新高地。（洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 通讯员 李小爽）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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