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既“放大招”，又“讲门道”（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.05.31 08:32

　　从分级分批开放市域内各类消费场所，到推出旅游年票惠民活动，再到发挥消费券杠杆作用，聚焦家电、零售、餐饮等领域开展一系列促消费活动，激活市民消费意愿，提振市场信心……最近，市委召开经济运行调度会，专题研究促消费稳增长工作，会上透露的“促销大招”引人关注。

　　消费是经济发展的“晴雨表”，对经济运行的拉动作用不言而喻，尤其是在需求收缩、供给冲击、预期转弱的形势下，当“稳定经济大盘”成为“全国性课题”，各地如何更好统筹防疫与发展，持续释放消费潜能，提振市场信心，不断巩固提升消费对经济发展的基础性作用就显得尤为重要了。当然，要释放被疫情等因素抑制的消费潜能，让人们能消费、敢消费、愿消费，当然不是“只管出招”那么简单，考验的更是因地制宜、精准施策的“门道”。

　　事实上，一段时间以来，各地密集出台促消费新政成为新闻热点。比如上海，以大宗消费为抓手，年内新增非营业性客车牌照额度4万个，按照政策要求阶段性减征部分乘用车购置税，对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次性万元补贴。再如深圳，在5月至8月轮动开展消费电子专场促销，购买符合条件的手机等产品可按售价的15%给予补贴，每人累计最高可达2000元。不管上海还是深圳，不论是“发钱补”，还是“打折减”，这些地方的政策立足实际，既惠及当地消费者，也惠及当地企业，从而使促消费更有针对性、有效性。

　　对于洛阳而言同样如此，尤其是作为一座文旅大市，本身受疫情等因素影响相对较大，在经济下行加大的情况下，我们想加快消费持续恢复，就要抓住关键环节、重点发力，同时避免“单打一”，这样才能在综合施策中形成强大合力。这也是为什么，洛阳这次完善促消费政策时，一方面强调要在守牢外防输入防线基础上，有效激活市域内人员流动，另一方面又把“促进文旅消费复苏”作为重中之重，提出面向学生群体发放暑期旅游年票，加大市域内近郊游、乡村游、民宿游等营销推广力度。说到底，抓住了人，抓住了事儿，抓住了主要矛盾，这里面蕴含的不就是“门道”？（魏春兴）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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