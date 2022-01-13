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把争取青年作为重要目标——六论推动文明典范城市创建和城市提质迈上新台阶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.05.31 08:34

　　更好的城市，成就更好的青年；更好的青年，创造更好的未来。

　　从搭建双创平台载体30个以上，到筹建不少于4000套青年安居保障住房，再到打造大型沉浸式光影秀、沉浸式漫游戏剧，围绕青年就业创业、安居保障、文旅消费等，全国文明典范城市创建暨城市提质工作推进会端上“青年友好”的“服务大餐”。市委书记江凌明确强调，要把争取青年作为城市提质的重要目标，在城市建设中更多关注青年特点、需求和体验，打造有利于青年就业创业的平台，建设年轻人喜欢的新型社区，不断提升城市与青年的契合度。

　　有人说，致力吸引怎样的人，体现着一座城市的远大抱负。去年以来，我市把城市提质工作列为事关全局的“三项重点工作”之一，谋划出台“351”工作举措，以顶层设计的高度，将青年友好型城市列为城市提质“三大目标”之一，标定城市发展新航向。从“吸引越来越多年轻人来洛创业创新”，到“引入国际化程度高、深受年轻群体喜爱的体育项目”，从21个青年驿站鼓励青年探索城市机遇，到18个社区健身中心、13个体育公园赋予青年“撸铁自由”“瑜伽自由”，一次次谋划，一次次推进，“青年友好”的导向贯穿于城市提质的坚实步伐中，一以贯之的，是“吸引青年、留住青年、成就青年”的坚定决心，是牵手青年“一起成长、共赢未来”的壮志雄心。

　　诚然，一座城市有没有活力，很大程度要看在年轻人眼中有没有魅力。紧盯青年需求推进城市提质，既体现“以人民为中心”的城市发展理念，也具有“提升洛阳竞争力、吸引力”的长远意义。一段时间以来，从郑州出台“高品质建设40万套人才公寓”等“十条新政”，释放吸引百万大学生落户的“郑能量”，到济宁聚焦青年“急难愁盼”，推出成立托育服务集团等“十大行动”，全国已有90多个地级以上城市在城市提质中融入“青年友好”理念。特别是不久前，共青团中央联合17个部门印发《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》，从激励青年施展才华，到保障青年基本住房需求，条条举措无不透着“让城市对青年更友好、让青年在城市更有为”的设计初衷，传递出将青年优先发展理念融入城市发展战略的政策导向。

　　事实证明，洛阳把争取青年作为城市提质的重要目标，吻合中央精神，顺应当下趋势，符合洛阳实际！肩负“建强副中心、形成增长极”的发展使命，面对竞争日趋激烈的青年人才之争，洛阳等不得，更慢不得，必须久久为功、向纵深推进！

　　立足当下，以城市提质争取青年，没有最好只有更好，我们在提升青年契合度上仍大有文章可做。值此之际，需要进一步聚焦青年从“起跑”到“起飞”的各个阶段，统筹抓好双创平台载体搭建、构建“租售补”一体化青年安居保障体系、培育个性化多样化品质化消费新业态等重点工作，以打造就业创业平台成就“大事业”，以满足安居消费需求创造“小确幸”，让更多青年“来得了、住得下、留得住”，让洛阳区域竞争的“新赛道”上赢得更大主动。

　　青年需求的大文章里，蕴含着一座城市的未来。

　　读懂年轻人的梦想与期待，全方位提升洛阳对青年的承载力、亲和力、感召力，我们就能让“城市有品”“青年有为”互相促进、相得益彰，为副中心强起来提供强有力人才支撑！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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