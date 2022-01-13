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涧西区：红火产业“唱出”振兴好彩头
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.31 08:39
昌沟社区特色高秆小麦长势旺

　　盛夏时节，河洛乡村遍地金黄。可您见过长得高高的“高秆小麦”吗？见过色泽黑亮、营养丰富的黑小麦吗……迎着翻滚的麦浪，来到涧西区辛店街道昌沟社区现代农业示范基地，各种特色小麦品种让人大开眼界。

　　“是不是有十足新鲜感、科技感？”说起试验田里的特色小麦品种，昌沟社区党支部书记昌敬锋如数家珍，“未来，这些新品种试验成功后，在豫西地区极具推广价值。”

　　昌沟的亮点不只是特色小麦。登上后山，漫山遍野都是刚刚种下的北京菊，规模足有3000亩。北京菊可入药入茶，效益可观。“待到秋天，又将是遍地金黄。”昌敬锋满怀期待。

　　川区保粮食，坡地调结构，而集体参与的理念也贯穿始终。去年以来，昌沟社区以股份经济合作社为支点，推动土地全域流转，引导农业科研院所、社会资本参与合作，实现了产业发展和现代农业发展。在此基础上，昌沟社区发挥洛阳高新区科创生态优势，结合“三清两建”收回宅基地综合整治，提出打造农谷科创小镇，吸引农业科研团队集聚，加快形成科技引领、业态多元的特色农业园区。

　　“别看如今昌沟产业搞得风生水起，此前却是一个不折不扣的穷山沟。”辛店街道党工委书记马国强坦言。区别于城市街道，也不同于传统农区，辛店毗邻宜阳，属典型的城郊融合型区域。长期以来，以河洛路为界，南侧洛河川区厂房林立，高新企业鳞次栉比，北侧丘陵区却分布着大大小小10多个农村社区，反差鲜明。

　　“如果一边是繁华城市，一边却是凋敝乡村，那么我们现代化的成色就打了折扣。”马国强说，为此，聚焦推动城乡融合发展，锚定“百亿辛店、万亩绿谷”目标，他们充分发挥区位、人才、市场等优势，大抓特色农业发展，着力打好乡村振兴的“翻身仗”。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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