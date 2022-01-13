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老兵熊显文：退而不休 助力智慧城市建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.31 08:30

　　“在我们所，有一位曾荣立一等功的军休干部。他退而不休，至今仍发挥余热，为社会作贡献！”近日，市军队离退休干部第六休养所的工作人员致电记者。

　　这位军休干部名叫熊显文，今年71岁。明明可以颐养天年，他却坚持每天上班，绘制着一个老兵的“无线电蓝图”。

年轻时的熊显文 （记者翻拍）

　　痴迷无线电，他参军报国最高荣立一等功

　　“说出来不怕你们笑话，我以前的名字叫熊栓邦。”初见熊显文老人，他精神矍铄，幽默地讲起过往。

　　1951年，熊显文出生在渑池一个农村家庭，母亲希望把他留在身边，因此取名“栓邦”。他初中毕业后，无意间接触到几本无线电读本，此后兴趣越发浓郁，甚至省吃俭用买来无线电零件，自己做了一部简易收音机！

　　“你有文化又爱钻研，应该到部队去搞无线电。”有人建议熊显文。他毅然参军入伍，后来才改名为熊显文。

　　“新兵连集训后填写爱好，我不假思索写了无线电，从此成为一名通信兵。”熊显文说，当时的无线电技术人才非常短缺，在前辈的传授下，他努力补齐知识短板。

　　“一次意外，我的师父因脑溢血住院。我只好一边照顾师父，一边熬夜学习无线电知识，累积了数十万字的笔记。”熊显文说，那段时光虽然苦，但自己的技术突飞猛进。

　　在军旅生涯中，熊显文因技术革新数次立功受奖，最高曾荣立一等功。记者看到，他所获得的荣誉证书和奖章，铺满了整张桌子。

　　连夜写自荐信，他与洛阳结下不解之缘

　　“我在原解放军重庆通信学院学习深造后，本可以留校任教，但一封自荐信，让我和洛阳结下不解之缘。”熊显文说。

　　“当时听一名在校英语老师说，解放军外国语学院很不错，也有适合无线电的专业。”熊显文说，回想离家近20年，思乡心切的他连夜向原解放军外国语学院写了自荐信。

　　不久后，校方派工作人员找到熊显文面谈，最后他如愿来到洛阳。

　　熊显文在原解放军外国语学院担任一研究所所长期间，带领当时的科研团队不断进行技术攻关，研制的自动化控制系统被广泛应用在城市路灯、供水、排污等建设中。“由我设计的无线数传电台和水源地远程控制系统，还曾应用于洛阳的首阳山电厂。”熊显文说，他还向记者展示了当时项目验收的相关资料图片。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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