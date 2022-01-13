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马老，我们永远怀念您
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.31 08:16

　　编者按

　　连日来，我市文艺界人士、“马派”弟子、戏迷等纷纷寄托哀思，沉痛悼念豫剧大师马金凤先生。马金凤先生的勤勉、敬业、和蔼，永远定格在大家心中。

昨日，洛阳职业技术学院师生自发缅怀马金凤先生

　　高校教师追忆马金凤

　　痴迷戏曲 精益求精

　　“马金凤先生身为豫剧大师，却从不摆架子，热情谦和，平易近人。”洛阳职业技术学院戏曲艺术学院青年教师饶骞说。

　　饶骞回忆说，2010年，正在求学的他曾有幸听过马金凤先生的一场讲座，当时听讲座的大多是十几岁的学生。“马老一开始就说她不是来讲课的，是来和大家交流的，真没想到马老这么平易近人。”饶骞说。

　　“马老的故事，我经常在课堂上给学生们讲。”饶骞说，他将和学生一起向马老学习，苦练内功，不忘初心，继承好、发扬好马老的艺术精神。

　　“马金凤先生一辈子痴迷戏曲，她精益求精的精神，永远是我们后辈学习的榜样。”洛阳职业技术学院戏曲艺术学院院长潘华说。

　　潘华回忆说，2018年11月，央视大型纪录片《大戏记忆》豫剧篇《穆桂英挂帅》在我市取景拍摄，96岁高龄的马金凤先生亲自上阵，全程参加拍摄活动，还与戏迷朋友进行了互动。“马老每次穿上戏服后，她就不再坐下了，怕戏服坐皱了不好看。”潘华说。

　　文艺界追忆马金凤

　　视戏如命 后辈楷模

　　“马老师视戏如命，无论和谁聊天，聊几句总能聊到戏上。”洛阳豫剧院办公室主任吴亚伦说。

　　由于工作原因，前几年马老在洛演出时，主要由吴亚伦负责接待等工作。吴亚伦说，为了艺术，马老一直保养自己的嗓子，她烟酒不沾，最常吃的是馒头、素菜，甜面汤是她的最爱。

　　吴亚伦表示，马金凤大师一生深入基层、扎根人民，近百岁仍在“挂帅”演唱，是每位戏曲人学习的榜样。

　　市文联党组书记、主席王晓辉说，得知马金凤大师去世的消息，他深感震惊和悲痛。“去年，在马金凤大师生日当天，洛阳文艺界为大师送上真诚祝福，当时马老说自己虽然人在外地，但始终热爱洛阳。”王晓辉回忆说。

　　“马金凤大师被誉为‘洛阳牡丹’，她的逝世，是洛阳文艺界的重大损失。”王晓辉表示，马金凤大师是一位德高望重、德艺双馨的老艺术家，也是洛阳文艺界的一面旗帜。希望全市广大文艺工作者向马金凤大师学习，扎根人民，扎根生活，做到德艺双馨、行为世范。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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