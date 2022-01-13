洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳二级以上医院实现门诊费用异地就医直接结算
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.31 08:24

　　昨日，记者从洛阳市医疗保障局获悉，今年以来，我市积极推进普通门诊和门诊慢性病异地就医直接结算改革工作，扩大门诊费用异地就医直接结算范围，目前，洛阳市二级以上医疗机构均实现门诊费用异地就医直接结算，提前完成今年市级重点民生实事工作年度任务。

　　昨日上午，在洛龙区通衢路与长兴街交叉口附近的异地就医直接结算定点药店，记者遇到来此购药的张红梅女士。在记者采访中，她连连点赞医保异地结算服务方便。“我老家是许昌的，前两年随亲戚来洛阳做生意。因为是在许昌参保，我以前买药总是在老家先买好再来，今年发现洛阳实现定点药店和门诊费用异地就医直接结算，能直接刷医保卡结算，再也不用两地跑，真是太方便了！”张女士笑着说，近段时间，她晚上散步见到邻里，如果人家还不知道这项政策，她都会赶紧介绍一下。

　　“费用异地就医结算主要包括住院费用和门诊费用两大类。相比住院，门诊医疗服务需求频次高、人次规模大、就诊范围更为分散，所以门诊费用异地直接结算操作复杂程度更高，难度也更大。”市医疗保障局相关负责人介绍。

　　该负责人说，今年以来，市医疗保障局结合异地参保人员在医药机构的就诊人次及异地就医管理工作实际，在去年5月开通异地门诊直接结算服务基础上，确定我市异地就医门诊费用直接结算定点医药机构135家，其中定点医疗机构89家，定点药店46家，全部开通了异地门诊费用直接结算业务，提前完成今年市级重点民生实事工作年度任务。

　　截至今年3月底，我市定点医疗机构已结算异地门诊费用3783人次，通过医保个人账户支付862837.99元；定点药店已结算异地门诊费用1489人次，支付金额230904.5元。一系列数字背后，是我市医保部门解决来我市异地就医群体门诊医保报销“急难愁盼”问题，让来洛人员体会到异乡不愁医，看病不再难。

　　该负责人介绍，在推动异地门诊费用直接结算业务开通之余，我市还积极推进高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢性病异地就医直接结算工作。预计6月底，我市将实现普通门诊费用和5种试点门诊慢特病费用异地就医直接结算。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 黄丛魁）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
    走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
        很多时候，我们喜欢走进乡村，除了观田园风光，赏传统民居，还能听一听乡音，聊一聊乡情。日前，记者来到伊...
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
  • ·百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交警发布提醒：车主、驾驶人抓紧备案
  • 6月1日起，洛阳解除城市区机动车尾号限行
  • 洛阳火车站南广场改造工程成效初显 售...
  • 权威发布！洛阳市城市区分配生名额已出！
  • 不说晚安！在洛阳来一场浪漫的夜游吧
  • 全供事业编！嵩县招聘教师130名 6月4...
  • 欲给“亲家母”10万元 不料彩礼钱被媒...
  • 6马3车！摆放形式罕见！徐阳墓地M15陪...
  • 今晚油价将上涨 加满一箱油预计多花15元
  • 金箔、玛瑙、青铜器，墓主身份成谜！...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛阳全面启动电动（燃...
    搭建平台 助力来洛青...
    洛阳伊水迎宾馆加紧建设
    涧西区春光社区健身中...
    精彩热帖

    口袋公园

    凌霄花

    翠鸟

    小荷才露尖尖角
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605