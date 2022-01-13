洛阳二级以上医院实现门诊费用异地就医直接结算

昨日，记者从洛阳市医疗保障局获悉，今年以来，我市积极推进普通门诊和门诊慢性病异地就医直接结算改革工作，扩大门诊费用异地就医直接结算范围，目前，洛阳市二级以上医疗机构均实现门诊费用异地就医直接结算，提前完成今年市级重点民生实事工作年度任务。

昨日，记者从洛阳市医疗保障局获悉，今年以来，我市积极推进普通门诊和门诊慢性病异地就医直接结算改革工作，扩大门诊费用异地就医直接结算范围，目前，洛阳市二级以上医疗机构均实现门诊费用异地就医直接结算，提前完成今年市级重点民生实事工作年度任务。

昨日上午，在洛龙区通衢路与长兴街交叉口附近的异地就医直接结算定点药店，记者遇到来此购药的张红梅女士。在记者采访中，她连连点赞医保异地结算服务方便。“我老家是许昌的，前两年随亲戚来洛阳做生意。因为是在许昌参保，我以前买药总是在老家先买好再来，今年发现洛阳实现定点药店和门诊费用异地就医直接结算，能直接刷医保卡结算，再也不用两地跑，真是太方便了！”张女士笑着说，近段时间，她晚上散步见到邻里，如果人家还不知道这项政策，她都会赶紧介绍一下。

“费用异地就医结算主要包括住院费用和门诊费用两大类。相比住院，门诊医疗服务需求频次高、人次规模大、就诊范围更为分散，所以门诊费用异地直接结算操作复杂程度更高，难度也更大。”市医疗保障局相关负责人介绍。

该负责人说，今年以来，市医疗保障局结合异地参保人员在医药机构的就诊人次及异地就医管理工作实际，在去年5月开通异地门诊直接结算服务基础上，确定我市异地就医门诊费用直接结算定点医药机构135家，其中定点医疗机构89家，定点药店46家，全部开通了异地门诊费用直接结算业务，提前完成今年市级重点民生实事工作年度任务。

截至今年3月底，我市定点医疗机构已结算异地门诊费用3783人次，通过医保个人账户支付862837.99元；定点药店已结算异地门诊费用1489人次，支付金额230904.5元。一系列数字背后，是我市医保部门解决来我市异地就医群体门诊医保报销“急难愁盼”问题，让来洛人员体会到异乡不愁医，看病不再难。

该负责人介绍，在推动异地门诊费用直接结算业务开通之余，我市还积极推进高血压、糖尿病、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗等5种门诊慢性病异地就医直接结算工作。预计6月底，我市将实现普通门诊费用和5种试点门诊慢特病费用异地就医直接结算。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 黄丛魁）