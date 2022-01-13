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年龄最大95岁！宋茂信“手机课堂”让老年人享受幸福数字晚年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.31 08:15
“手机课堂”的两名学员在交流学习心得

　　不仅自己是数码达人，还努力帮助身边老人玩转智能手机，80岁的宋茂信坚信没有跨不过的“数字鸿沟”，本网昨日的相关报道（详情《80岁的数码达人宋茂信 老人们的手机顾问》）引发众多老年读者关注。

　　近日，在市军休五所的一间会议室内，记者现场观摩了宋茂信的“手机课堂”，在场10多位学员中，年龄最大的95岁，最小的也有70多岁了。宋茂信讲得绘声绘色，学员们听得津津有味，这一“手机课堂”已持续了近4年时间。

　　看得懂，才能学得会

　　从2018年开课，宋茂信的“手机课堂”就受到老年人的欢迎，学员不断增加。虽然每次都是“小班教学”，但从教授的内容、方式，到留“家庭作业”，宋茂信一点儿也不会马虎。

　　“我今年80岁，学员多与我同龄，有的甚至长我十几岁，我很尊重他们，从没有把他们当学生。我们常在一起交流探讨，如何通过手机让晚年生活更幸福。”宋茂信说，“最开心的事，就是老人们掌握一项手机功能，生活变得更方便。”

　　宋茂信介绍，在几年的授课中，他发现，不同年龄段的老人，学习能力不同，对手机的使用需求不同。比如，有的老人学手机，是为了使用移动支付，出示健康码、行程卡；有的是为了摄影、拍视频；有的想通过手机学做菜，学广场舞、太极拳、瑜伽等。针对不同年龄、不同需求，采取不同的教学方法，老人愿意去学，效果就会很好。

　　有别于传统课堂教学，宋茂信像演小品一样，通过模拟真实的老人生活场景，将数字情境与手机教学融通，拉近老年人与智能设备之间的距离，让老年人看得懂、学得会。

　　以“通过蓝牙耳机接听电话”为例，宋茂信戴上蓝牙耳机，把手机放到远处，让一个学员拨打自己的手机，手机铃声响起后，他不用拿手机，直接触碰蓝牙耳机，就能和学员进行通话。

　　这样的场景模拟，让老人们明白了，蓝牙耳机适合在不方便拿手机，比如正在做饭时，接听电话。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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